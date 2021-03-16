Вылетевший из Новосибирска самолёт экстренно вернулся обратно

Лайнер авиакомпании S7, вылетевший ночью 16 марта из Новосибирска в Иркутск, вернулся в Толмачёво. Во время рейса у самолёта сработал датчик отказа одного из двигателей. Экипаж принял решение об экстренной посадке.

"Предварительно установлено, что 16 марта 2021 года в 02:23 местного времени самолёт Airbus A320neo, следовавший по маршруту Новосибирск Иркутск, вернулся в аэропорт вылета. После взлёта из аэропорта Толмачёво (Новосибирск) сработал датчик отказа правого двигателя, командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво", – сообщают в Западно-Сибирском СУ СК РФ на транспорте.

На борту находились 154 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Следователи провели осмотр судна и места его посадки. Проводится предварительная проверка.

Ранее в Толмачёво пьяные пассажиры устроили дебош непосредственно перед вылетом. Двое мужчин отказались самостоятельно покидать салон, оскорбили и применили силу в отношении стража порядка.