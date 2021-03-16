Бомжи поселились в квартире маневренного фонда Барнаула

Фото: "Гражданский патруль"
Жильцы дома № 9а на улице Силикатной обратились к общественникам с жалобами на обстановку, в которой им приходится жить. Мало того, что дом требует капремонта, так ещё и после смерти одного из жильцов его квартиру заполонили бомжи.
"Этот дом полностью состоит из муниципальных квартир, которые отнесены к маневренному фонду города, но проживание здесь опасно для жизни и здоровья жильцов, – рассказал amic.ru глава барнаульского отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг. – Люди живут в условиях полной антисанитарии, а само здание требует если не сноса, то капитального ремонта: из фасада выпадают кирпичи, на стенах почти не осталось цельной штукатурки, лестничный марш деформирован, полы провалены".
В связи с этим общественники обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилнадзор Алтайского края с призывом защитить права жильцов.
Отметим, что дом № 9а на улице Силикатной построен в 1966 году. В нём проживают около 20 семей, которых переселили из аварийного жилья или после утери крова в результате чрезвычайной ситуации.
Напомним, в конце прошлого года многоквартирный дом сразу после капитально ремонта признали аварийным. Жильцы 70-летней двухэтажки на Потоке изначально указывали: здание рассыпается, поэтому утеплённые фасады и покрашенные стены подъездов его не спасут. Люди даже за свой счёт сделали экспертизу, которая подтвердила опасения.
Однако чиновники, ссылаясь на собственную комиссию, всё-таки "загнали" строителей на объект. Когда ремонт уже был почти завершён, а 5 млн рублей, выделенные на работы, потрачены, третья экспертиза признала дом аварийным.
Комментарии
Кого из числа овников здесь спрашивать ? Полный бардак и беспредел. Это превращения Барнаула в задрипанной АУЛ на краю цивилизации. Никому не нужен этот богом забытый город
Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством. Хотя бы улицы мести. Весной и летом озеленение, лесопосылки там где провел ковровые санитарные рубки Алтайлес. Это задача государства, помочь заблудшим
Пять миллионов, потраченных на ремонт аварийного дома, подлежащего сносу, взыскали с чиновников, потративших деньги казны впустую?
Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством.
Потому они и бомжи, что работать категорически не хотят.
16.03.2021 12:00
Гость
в задрипанной АУЛ на краю цивилизации
Съездий на Силикатную и там повыступай насчет аула.
А то, бедный, уже всю клаву оббил.
Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством. Это задача государства, помочь заблудшим
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В любой даже самой развитой стране есть бомжи. Помочь им можно только жильём, едой, и примитивным бесплатным здравоохранением.
зачем помогать бомжам, что бы их становилось все больше?
16.03.2021 12:38
- гость -
Помочь им можно только жильём, едой, и примитивным бесплатным здравоохранением.
Мы,Россияне,согласны! Помогите!!!
16.03.2021 13:03
Павлик Морозов
Это да) если помочь бомжам с жильем, едой и здравоохранением, желающих стать ими станет много)
В той же Германии полно центров для бомжей. Жилье, кормёжка, ещё и деньги платят (432 евро). Приходи и живи. Государство даже готово оплатить съем жилья. Но полностью решить проблему бродячих людей так и не получается. Впрочем и бомжей больше не становится.