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Бомжи поселились в квартире маневренного фонда Барнаула

, ИА "Амител"
Горожане пожаловались общественникам на условия жизни

Фото: "Гражданский патруль"

Жильцы дома № 9а на улице Силикатной обратились к общественникам с жалобами на обстановку, в которой им приходится жить. Мало того, что дом требует капремонта, так ещё и после смерти одного из жильцов его квартиру заполонили бомжи.

"Этот дом полностью состоит из муниципальных квартир, которые отнесены к маневренному фонду города, но проживание здесь опасно для жизни и здоровья жильцов, – рассказал amic.ru глава барнаульского отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг. – Люди живут в условиях полной антисанитарии, а само здание требует если не сноса, то капитального ремонта: из фасада выпадают кирпичи, на стенах почти не осталось цельной штукатурки, лестничный марш деформирован, полы провалены".

В связи с этим общественники обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилнадзор Алтайского края с призывом защитить права жильцов.

Отметим, что дом № 9а на улице Силикатной построен в 1966 году. В нём проживают около 20 семей, которых переселили из аварийного жилья или после утери крова в результате чрезвычайной ситуации.

Напомним, в конце прошлого года многоквартирный дом сразу после капитально ремонта признали аварийным. Жильцы 70-летней двухэтажки на Потоке изначально указывали: здание рассыпается, поэтому утеплённые фасады и покрашенные стены подъездов его не спасут. Люди даже за свой счёт сделали экспертизу, которая подтвердила опасения.

Однако чиновники, ссылаясь на собственную комиссию, всё-таки "загнали" строителей на объект. Когда ремонт уже был почти завершён, а 5 млн рублей, выделенные на работы, потрачены, третья экспертиза признала дом аварийным.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 12:00
Гость

Кого из числа овников здесь спрашивать ? Полный бардак и беспредел. Это превращения Барнаула в задрипанной АУЛ на краю цивилизации. Никому не нужен этот богом забытый город

16.03.2021 12:10
- гость -

Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством. Хотя бы улицы мести. Весной и летом озеленение, лесопосылки там где провел ковровые санитарные рубки Алтайлес. Это задача государства, помочь заблудшим

16.03.2021 12:19
- гость -

Пять миллионов, потраченных на ремонт аварийного дома, подлежащего сносу, взыскали с чиновников, потративших деньги казны впустую?

16.03.2021 12:33
- гость -

Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством.

Потому они и бомжи, что работать категорически не хотят.

16.03.2021 12:33
- гость -

16.03.2021 12:00
Гость
в задрипанной АУЛ на краю цивилизации

Съездий на Силикатную и там повыступай насчет аула.
А то, бедный, уже всю клаву оббил.

16.03.2021 12:38
- гость -

Взять этих бомжей и помочь им с трудоустройством. Это задача государства, помочь заблудшим
-------------

В любой даже самой развитой стране есть бомжи. Помочь им можно только жильём, едой, и примитивным бесплатным здравоохранением.

16.03.2021 12:56
- гость -

зачем помогать бомжам, что бы их становилось все больше?

16.03.2021 13:03
Павлик Морозов

16.03.2021 12:38
- гость -
Помочь им можно только жильём, едой, и примитивным бесплатным здравоохранением.

Мы,Россияне,согласны! Помогите!!!

16.03.2021 13:16
- гость -

16.03.2021 13:03
Павлик Морозов

Это да) если помочь бомжам с жильем, едой и здравоохранением, желающих стать ими станет много)

16.03.2021 13:27
- гость -

В той же Германии полно центров для бомжей. Жилье, кормёжка, ещё и деньги платят (432 евро). Приходи и живи. Государство даже готово оплатить съем жилья. Но полностью решить проблему бродячих людей так и не получается. Впрочем и бомжей больше не становится.

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