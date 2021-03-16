Бомжи поселились в квартире маневренного фонда Барнаула

Фото: "Гражданский патруль"

Жильцы дома № 9а на улице Силикатной обратились к общественникам с жалобами на обстановку, в которой им приходится жить. Мало того, что дом требует капремонта, так ещё и после смерти одного из жильцов его квартиру заполонили бомжи.

"Этот дом полностью состоит из муниципальных квартир, которые отнесены к маневренному фонду города, но проживание здесь опасно для жизни и здоровья жильцов, – рассказал amic.ru глава барнаульского отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг. – Люди живут в условиях полной антисанитарии, а само здание требует если не сноса, то капитального ремонта: из фасада выпадают кирпичи, на стенах почти не осталось цельной штукатурки, лестничный марш деформирован, полы провалены".

В связи с этим общественники обратились в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилнадзор Алтайского края с призывом защитить права жильцов.

Отметим, что дом № 9а на улице Силикатной построен в 1966 году. В нём проживают около 20 семей, которых переселили из аварийного жилья или после утери крова в результате чрезвычайной ситуации.

Напомним, в конце прошлого года многоквартирный дом сразу после капитально ремонта признали аварийным. Жильцы 70-летней двухэтажки на Потоке изначально указывали: здание рассыпается, поэтому утеплённые фасады и покрашенные стены подъездов его не спасут. Люди даже за свой счёт сделали экспертизу, которая подтвердила опасения.

Однако чиновники, ссылаясь на собственную комиссию, всё-таки "загнали" строителей на объект. Когда ремонт уже был почти завершён, а 5 млн рублей, выделенные на работы, потрачены, третья экспертиза признала дом аварийным.