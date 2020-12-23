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Новости

Упс, ошибочка. Почему в Барнауле снесут капитально отремонтированный многоквартирный дом

, ИА "Амител"
В дом вложили 5 млн бюджетных средств, а потом признали аварийным
Дом по ул. 1-й Западной, 47а, в Барнауле во время капремонта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дом по ул. 1-й Западной, 47а, в Барнауле во время капремонта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впервые в истории Барнаула многоквартирный дом сразу после капитально ремонта признали аварийным. Жильцы 70-летней двухэтажки на Потоке изначально указывали: здание рассыпается, поэтому утепленные фасады и покрашенные стены подъездов его не спасут. Люди даже за свой счет сделали экспертизу, которая подтвердила опасения. Однако чиновники, ссылаясь на собственную комиссию, все-таки "загнали" строителей на объект. Когда ремонт уже был почти завершен, а 5 млн рублей, выделенные на работы, потрачены, третья экспертиза признала дом аварийным. Как так вышло и что теперь будет со зданием, разбирался amic.ru

Сносить нецелесообразно

Двухэтажный дом на ул. 1-й Западной, 47а, построен в 1949 году. Стены здания возвели из шлакоблоков, перекрытия – из дерева. Жильцы говорят, что капитального ремонта в доме не было ни разу за все 70 лет. В 2012 году по стенам пошли трещины, здание начало проседать. Несущие балки износились и не выдерживают нагрузки.

В том же году собственники обратились в мэрию, чтобы здание признали аварийным. Однако экспертиза установила, что дом изношен на 59% (для признания объекта опасным для проживания степень износа должны быть не менее 65%), сносить его не целесообразно, а вот капитальный ремонт – необходим.

Справка
До 2014 года обязанность по капитальному ремонту домов лежала на плечах государства. Но с 1 января 2014 года ремонтировать дома стали за счет самих жильцов. В квитанциях за услуги ЖКХ появилась статья "капремонт". В это же время регионы обязали разработать программы капремонта по всем многоквартирным жилым домам, не признанным аварийными. 

Капитального ремонта собственники добивались через суд: в 2014 году подали иск на городской комитет ЖКХ и выиграли. Чиновников обязали отремонтировать фундамент, крышу, балконные плиты, отмостки, наружные стены, перегородки, перекрытия, лестничные марши и площадки, системы отопления и канализации. Денег в бюджете города на тот момент не было, поэтому дом поставили в очередь – аж на 2021 год. В 2015 году здание попало в программу "Барнаул – комфортный город", и очередь подошла на год раньше.

Мартышкин труд

Но в мае 2020 года, когда на объекте появились строители, собственники начали мешать ремонту. Они сочли, что за шесть лет состояние здания ухудшилось, и оно может "рассыпаться", как соседний дом на ул. 1-й Западной, 49а. Напомним, в нем буквально за несколько дней стены и потолок усыпали трещины, а из-за просадки фундамента начали лопаться стекла. Людям в срочном порядке нашли муниципальные квартиры, и теперь они стоят в очереди новое жилье.

"Мы увидели, что техническое состояние дома резко ухудшилось, произошли подвижки, связанные с техническим состоянием несущих конструкций. В результате появилась угроза для жизни людей. Оставшиеся квартиры мы переселяли за счет бюджета города и предоставляли муниципальное жилье", – объясняет расселение дома № 49а заместитель председателя комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

Жильцы дома № 47а заявили, что и их двухэтажка тоже находится в аварийном состоянии, так как построены они с соседней в одно время. "По дому видно, что один угол осел, он также может пойти трещинами, как соседнее здание, и рухнуть. Никакие работы по укреплению фундамента при ремонте не проводились, просто сделали отмостку: бетоном поверх асфальта залили и все", рассказывал владелец одной из квартир Андрей Изотов. 

Собственники попросили мэрию остановить работы, чтобы независимая экспертиза оценила состояние здания до ремонта. Администрация Барнаула пошла навстречу жильцам. Однако в оговоренные сроки владельцы квартир не обратились в межведомственную комиссию.

"С собственниками провели собрание, и подрядчик, понимая ограниченные сроки исполнения контракта, заявил, что готов подождать до решения этого вопроса. В результате жильцы взяли паузу. Они должны были проинформировать мэрию и службу приставов о своих дальнейших действиях: пойдут они в межведомственную комиссию и будут ли готовить заключение специализированной организации о состоянии здания. Но по факту в указанный срок никаких действий совершено не было, поэтому подрядная организация приступила к работам по капремонту", – говорит Ращепкин.

"Здравые люди"

Только в июле 2020 года (когда капительный ремонт был в самом разгаре) собственники представили в комиссию заключение экспертизы о состоянии дома. Специалисты признали здание аварийным. Но чиновники ссылались на то, в 2019 году другая проектная организация (она готовила документы на капремонт) причин для признания объекта опасным не нашла. 

"У нас были случаи, когда мы заключали контракт на разработку проектно-сметной документации, но эксперты делали вывод, что ремонтировать дом нецелесообразно. В результате мы шли в суд и добивались, чтобы расселить дом. Если бы эксперты сказали, что степень износа здания на 1-й Западной, 47а, соответствует аварийной категории, никто бы не стал тратить бюджетные средства впустую. Все члены комиссии – здравые люди", – говорит Денис Ращепкин.

Чтобы доказать целесообразность работ, мэрия отправила оценивать состояние многоквартирника третью комиссию, которая установила: жить в здании опасно, оно нуждается в сносе. Такое заключение повергло чиновников в недоумение: в истории Барнаула еще не было случаев, когда отремонтированную многоэтажку признавали аварийной.

Из ответа администрации Барнаула amic.ru:
По результатам последней экспертизы дома получено техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования, которое позволило признать дом аварийным и подлежащим сносу.

"Заключение организации "Земстройпроект" показало, что состояние конструкций аварийное, существует угроза жизни и здоровью граждан, проживающих в доме. Проведенные ремонтные работы не улучшили, а даже ухудшили состояние дома. Жители тоже решили провести свою экспертизу и заказали испытания прочности шлакоблоков в лаборатории "ГОСТ" при АлтГТУ. Заключение показало, что часть образцов шлакоблоков не соответствует даже минимальной марке прочности", – прокомментировал результаты экспертизы представитель общественников в Алтайском крае Игорь Берг.

Что будет дальше?

Сейчас администрация Барнаула намерена вернуть потраченные на ремонт 5 млн рублей с проектной организации, которая проводила экспертизу здания в 2019 году. Если "по-хорошему" вопрос решить не получится, чиновники будут обращаться в суд.

"27 ноября 2020 года в адрес проектной организации ООО "СУ-125" и СРО "МежРегионПроект" направлены претензии с требованием о возмещении затрат, связанных с проведением капитального ремонта. В случае неисполнения претензии комитетом жилищно-коммунального хозяйства будет подано исковое заявление в суд о возмещении указанных затрат", – сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

Судьба самого дома пока не ясна, но точно известно, что в ближайшие пять лет его расселять и сносить не будут. Дело в том, что в регионе действует программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", но в нее включены объекты, признанные аварийными еще до 1 января 2017. Жильцам придется ждать продления программы. Пока двухэтажка на ул. 1-й Западной, 47а, не попадет в программу расселения, получить компенсации на покупку нового жилья собственники квартир не смогут. Владельцам, которые не захотят дожидаться расселения в аварийном доме, мэрия обещает компенсировать расходы на аренду. Также собственники могут переселиться в квартиры маневренного фонда. 

На что потратили 5 млн рублей?

На выделенные из бюджета города средства строители утеплили фасад, обшили его сайдингом, отремонтировали крышу, отмостку, перегородки, лестничные марши и площадки, системы отопления и канализации. Единственное, что подрядчик не смог заменить (не позволили жильцы, отказавшись впустить в квартиры) – деревянные перекрытия между кровлей и квартирами второго этажа.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.12.2020 08:10
- гость -

По нашему.

23.12.2020 08:22
- гость -


Япошки строили. Бракоделы.

23.12.2020 08:23
Павлик Морозов

"Учитесь,Шура!"

23.12.2020 08:24
Медведь-шатун

Всем чинушам кто принимал решение о ремонте, эти 5 лямов раскинуть и пускай платят, может думать натнут....

23.12.2020 08:25
- гость -

Капитально обшили пластиком.

23.12.2020 08:34
- гость -


23.12.2020 08:24
Медведь-шатун
Не начнут... Нечем им думать...

23.12.2020 08:35
- гость -

Здравые люди и с Посуда центром здравую шутку разыграли. У них опыт с музеев набит.

23.12.2020 08:37
- гость -

Вроде в этом доме была проблема, что жильцы наотрез отказались выезжать.

23.12.2020 09:45
- гость -

гость 08:37, написано же, что жильцы оказались правы - дом разваливается. в чем они еще виноваты?

23.12.2020 09:46
acdc

Малахова 177а , пора обложить цоколь красивой кирпичной кладкой.Весь рассыпался по периметру.Все кирпичи выпали.

23.12.2020 09:54
- гость -

09:46
acdc
Малахова 177а , пора обложить цоколь красивой кирпичной кладкой
---
Обложить до самой крыши. Снимал там клетушку, лет 12 назад. Одним словом - чигиря.

23.12.2020 10:02
- гость -

Пара-пара-пам... Фьють..

23.12.2020 10:03
- гость -

До 2014 года обязанность по капитальному ремонту домов лежала на плечах государства. Но с 1 января 2014 года ремонтировать дома стали за счет самих жильцов.

тогда за что я плачу налог на недвижимость???

23.12.2020 10:06
- гость -

Очередная проделка массонов из ЦРУ, с целью раскола в обществе.
Пусть подавиться супостат, у нас в стране этих миллионов куры не клюют.

" Слааавься отечество!!!
Наааше свободное!!!"

23.12.2020 10:11
АБОРИГЕН

На ремонтах много не украдёшь. Лучше снести и за откат продать участок застройщику, ну а он то свое дело знает, залемонит 25 этажечку.

23.12.2020 10:28
- гость -

23.12.2020 10:11
АБОРИГЕН

Чудик забугорный. Где на потоке 25-этажки?

23.12.2020 11:51
- гость -

23.12.2020 10:28
- гость -
Че ты ему тыкаешь? Он с тобой не пил и пить не будет. Он дело в общем говорит.

23.12.2020 13:45
- гость -

Налоги платим на содержание армии, росгвардии, полиции и депутатов.
Но почему эти люди живут лучше тех кто их содержит?

23.12.2020 14:33
- гость -

23.12.2020 11:51
- гость -
Он с тобой не пил

Досвиданья. Пей с ним сам.

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