Михаил Мишустин предложил использовать опыт барнаульских школ в контроле за питанием

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил привлекать к контролю за питанием в школах родителей, как это делают в Барнауле. Об этом глава правительства заявил во время оперативного совещания с вице-премьерами 15 марта. Стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.

"В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе", – заявил премьер.

Мишустин отметил, что родители "лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу". "Это, наверное, самый объективный и независимый контроль", – констатировал глава правительства.

Напомним, 2 марта Михаил Мишустин официально посетил Барнаул. В рамках визита премьер побывал в школе № 53, где его накормили гречкой с котлетой. Вкусом блюд руководитель кабмина остался доволен и спросил губернатора Виктора Томенко, везде ли так кормят.