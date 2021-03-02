Премьер-министра России Михаила Мишустина накормили гречневой кашей с котлетами в барнаульской школе № 53. Напомним, премьер прибыл в Барнаул с официальным визитом 2 марта. Школа № 53 стала первым пунктом, который он посетил. В образовательном учреждении его не только накормили, но и рассказали, как в целом организовано горячее питание в общеобразовательных учреждениях региона.
В школу Мишустин приехал около 14:30. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко они зашли в школьную столовую, где обедали ученики. Премьер-министр пожелал детям приятного аппетита и поинтересовался, вкусно ли их кормят. Директор учреждения Юлия Галкина уверила почетного гостя, что за качеством питания в школе № 53 тщательно следят группы родительского контроля. И предложила Мишустину лично отведать местной гречки с котлетой. Гость отказываться не стал, а перед трапезой вспомнил советский фильм "Джентльмены удачи".
"Помните, как там воспитатель детского сада говорила, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется. Смотрели же? Вот поэтому нужно подкрепиться", – пошутил Мишустин.
Вкусом блюд глава кабмина остался доволен. И обратился к Томенко с вопросом: "Так везде?"
Глава региона ответил, что 1071 школа в Алтайском крае на сегодня обеспечена горячим питанием.
"Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Для половины школ было закуплено различное оборудование. В четверти школ был проведен ремонт", – рассказал Томенко.
При этом губернатор отметил "огромную помощь", которую краю оказал федеральный центр в организации питания. В 2020 году на это потратили 500 млн рублей, 347 из которых – из федерального бюджета. В 2021 году на питание алтайских школьников выделено около 1,2 млрд рублей.
Ожидается, что после школы № 53 Михаил Мишустин посетит Алтайский завод прецизионных изделий. Там его, кстати, уже ждут.
Комментарии
аааа))))))
таки накормили гречей ??? так она дорогая, котлета тоже!!!
выпендрились?
а где манная каша на воде?
Конечно везде, Мойша, у нас же богатейший аграрный край!
А деректриса школьная в грудь себя колотила что субботники с родителями неделя мишустина...
Кто она после этого???
С завода прецизионных изделий, делающих форсунки для американских дизелей недалеко добежать до Моторного, где в крышку блока цилиндров болты было принято забивать кувалдой...
15:54
Митенька ржевский
Моторного, где в крышку блока цилиндров болты было принято забивать кувалдой...
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Думаешь, они до сих пор ценят традиции предков?
По-ка-зу-ха! Не перед выборами ли?
Гречка с котлетой отличная еда!
Премьер удивился качеству блюд
Для кого это шоу? Неужели россияне настолько тупые, что не догадываются, что всё заранее подготовлено?
Про Навального то спросили хоть?
Ой, да ладно, дают котлетки иногда, маленькие, правда , мальчишки не наедаются, а девчонкам нормально, и нет манки на воде, не утрируйте
Про Навального то спросили хоть?
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Там случайных людей нет кто бы мог такой вопрос задать.
Приехал бы в субботу и сходил в школьную столовую с холодными не вкусными пельменями
Благодетель, отец родной, интересно понимает весь этот фарс...
в Санниково то приедет, воду проверять?
2.03.2021 16:13
- гость -
Все верно описываете - да, россияне настолько тупые, что не догадываются, что всё заранее подготовлено, а те кто догадываются - умиляются...
А почему говорили, что фейк что посетит 53 школу? И амик новость давал. У нас же счас ук за ложные данные.
2.03.2021 16:18
-гость-
А зачем уголовниками интересоваться?
Сейчас заразы насобирают потом опять в инсте с ковидом будут визжать Аааа нееееет.
К приезду Мишустина было завезено горячее питание в школу № 53.
Такие вещи надо проверять инкогнито, дабы застать врасплох.
Если всё в порядке то и врасплох застать не получится.))))))))))))
Такие вещи надо проверять инкогнито, дабы застать врасплох.
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2021 год на дворе. Сегодня можно в родительских чатах узнать где, когда, чем и как кормят даже не отрывая пятую точку от дивана.
А что ваш навальный?Нелёгкие времена на зоне у склонного к побегу ...
2.03.2021 16:18
-гость-
Про Навального то спросили хоть?
сбегай сам спроси и вырази свое фу
-гость- 16:44
сегодня Байден полезных санкций накидает
Сейчас после посещения ЗПИ пообещает 2 завода, "потом', построить..., пипл все схавает....
зачем детей то обьедать...
а мы в школе стоя ели...
не было стульев , совсем
школа 103
В комментариях говно из всех щелей лезет, прям как в хохляндии, остыньте хлопцы!
Он сюда приехал в школах котлеты жрать?
В школу Мишустин приехал около 14:30. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко они зашли в школьную столовую, где обедали ученики.
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Школьники вероятно кушать не начинали, а ждали пока барин соизволит явиться.
Сплошная показуха!
Не суетитесь. Пройдут выборы и забудут о крае на 5 лет.
А где же маски? Масочный режим вроде не отменен. Надо на всех их протоколы об адм. Правонарушении было составить. Роспотребнадзор ау, где вы
Учился я в этой школе с 1970 по 1978.
На обеды родители сдавали по рублю.
Иногда мы их не доносили.
Качество пищи как в заводской столовой.
Готовили там-же.
Был Буфет в подвале, коржики, расстегаи, там, в основном, старшеклассники и учителя.
На днях про червей в компоте писали