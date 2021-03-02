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Михаила Мишустина накормили гречкой с котлетой в барнаульской школе № 53

, ИА "Амител"
Премьер удивился качеству блюд и спросил губернатора, везде ли так кормят
Фото: Дмитрий Козерлыга

Фото: Дмитрий Козерлыга

Премьер-министра России Михаила Мишустина накормили гречневой кашей с котлетами в барнаульской школе № 53. Напомним, премьер прибыл в Барнаул с официальным визитом 2 марта. Школа № 53 стала первым пунктом, который он посетил. В образовательном учреждении его не только накормили, но и рассказали, как в целом организовано горячее питание в общеобразовательных учреждениях региона.

В школу Мишустин приехал около 14:30. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко они зашли в школьную столовую, где обедали ученики. Премьер-министр пожелал детям приятного аппетита и поинтересовался, вкусно ли их кормят. Директор учреждения Юлия Галкина уверила почетного гостя, что за качеством питания в школе № 53 тщательно следят группы родительского контроля. И предложила Мишустину лично отведать местной гречки с котлетой. Гость отказываться не стал, а перед трапезой вспомнил советский фильм "Джентльмены удачи".

"Помните, как там воспитатель детского сада говорила, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется. Смотрели же? Вот поэтому нужно подкрепиться", – пошутил Мишустин.

Вкусом блюд глава кабмина остался доволен. И обратился к Томенко с вопросом: "Так везде?"

Глава региона ответил, что 1071 школа в Алтайском крае на сегодня обеспечена горячим питанием.

"Это свыше 270 тысяч учащихся. При этом все 120 тысяч ребят с 1 по 4 класс обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Для половины школ было закуплено различное оборудование. В четверти школ был проведен ремонт", – рассказал Томенко.

При этом губернатор отметил "огромную помощь", которую краю оказал федеральный центр в организации питания. В 2020 году на это потратили 500 млн рублей, 347 из которых – из федерального бюджета. В 2021 году на питание алтайских школьников выделено около 1,2 млрд рублей.

Ожидается, что после школы № 53 Михаил Мишустин посетит Алтайский завод прецизионных изделий. Там его, кстати, уже ждут.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.03.2021 15:46
- гость -

аааа))))))
таки накормили гречей ??? так она дорогая, котлета тоже!!!
выпендрились?

а где манная каша на воде?

2.03.2021 15:50
- гость -

Конечно везде, Мойша, у нас же богатейший аграрный край!

2.03.2021 15:51
- гость -

А деректриса школьная в грудь себя колотила что субботники с родителями неделя мишустина...
Кто она после этого???

2.03.2021 15:54
Митенька ржевский

С завода прецизионных изделий, делающих форсунки для американских дизелей недалеко добежать до Моторного, где в крышку блока цилиндров болты было принято забивать кувалдой...

2.03.2021 15:59
- гость -

15:54
Митенька ржевский
Моторного, где в крышку блока цилиндров болты было принято забивать кувалдой...
-------
Думаешь, они до сих пор ценят традиции предков?

2.03.2021 16:12
- гость -

По-ка-зу-ха! Не перед выборами ли?

2.03.2021 16:12
А в чем дело?

Гречка с котлетой отличная еда!

2.03.2021 16:13
- гость -

Премьер удивился качеству блюд


Для кого это шоу? Неужели россияне настолько тупые, что не догадываются, что всё заранее подготовлено?

2.03.2021 16:18
-гость-

Про Навального то спросили хоть?

2.03.2021 16:20
- гость -

Ой, да ладно, дают котлетки иногда, маленькие, правда , мальчишки не наедаются, а девчонкам нормально, и нет манки на воде, не утрируйте

2.03.2021 16:21
- гость -

Про Навального то спросили хоть?
---------

Там случайных людей нет кто бы мог такой вопрос задать.

2.03.2021 16:22
Наталья

Приехал бы в субботу и сходил в школьную столовую с холодными не вкусными пельменями

2.03.2021 16:24
Медведь-шатун

Благодетель, отец родной, интересно понимает весь этот фарс...

2.03.2021 16:25
гость

в Санниково то приедет, воду проверять?

2.03.2021 16:27
- гость -

2.03.2021 16:13
- гость -

Все верно описываете - да, россияне настолько тупые, что не догадываются, что всё заранее подготовлено, а те кто догадываются - умиляются...

2.03.2021 16:29
9

А почему говорили, что фейк что посетит 53 школу? И амик новость давал. У нас же счас ук за ложные данные.

2.03.2021 16:30
- гость -

2.03.2021 16:18
-гость-
А зачем уголовниками интересоваться?

2.03.2021 16:32
- гость -

Сейчас заразы насобирают потом опять в инсте с ковидом будут визжать Аааа нееееет.

2.03.2021 16:35
Юрий

К приезду Мишустина было завезено горячее питание в школу № 53.

Такие вещи надо проверять инкогнито, дабы застать врасплох.
Если всё в порядке то и врасплох застать не получится.))))))))))))

2.03.2021 16:39
- гость -

Такие вещи надо проверять инкогнито, дабы застать врасплох.
-------

2021 год на дворе. Сегодня можно в родительских чатах узнать где, когда, чем и как кормят даже не отрывая пятую точку от дивана.

2.03.2021 16:44
- гость -

А что ваш навальный?Нелёгкие времена на зоне у склонного к побегу ...

2.03.2021 16:45
- гость -

2.03.2021 16:18
-гость-
Про Навального то спросили хоть?

сбегай сам спроси и вырази свое фу

2.03.2021 16:51
-гость-

-гость- 16:44
сегодня Байден полезных санкций накидает

2.03.2021 16:51
Медведь-шатун

Сейчас после посещения ЗПИ пообещает 2 завода, "потом', построить..., пипл все схавает....

2.03.2021 16:52
- гость -

зачем детей то обьедать...

2.03.2021 16:56
- гость -

а мы в школе стоя ели...
не было стульев , совсем
школа 103

2.03.2021 16:57
микола

В комментариях говно из всех щелей лезет, прям как в хохляндии, остыньте хлопцы!

2.03.2021 17:01
- гость -

Он сюда приехал в школах котлеты жрать?

2.03.2021 17:04
- гость -

В школу Мишустин приехал около 14:30. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко они зашли в школьную столовую, где обедали ученики.
----------

Школьники вероятно кушать не начинали, а ждали пока барин соизволит явиться.

2.03.2021 17:05
гость

Сплошная показуха!

2.03.2021 17:08
Вано

Не суетитесь. Пройдут выборы и забудут о крае на 5 лет.

2.03.2021 17:23
Ввп

А где же маски? Масочный режим вроде не отменен. Надо на всех их протоколы об адм. Правонарушении было составить. Роспотребнадзор ау, где вы

2.03.2021 17:34
Гость

Учился я в этой школе с 1970 по 1978.
На обеды родители сдавали по рублю.
Иногда мы их не доносили.
Качество пищи как в заводской столовой.
Готовили там-же.
Был Буфет в подвале, коржики, расстегаи, там, в основном, старшеклассники и учителя.

2.03.2021 17:39
- гость -

На днях про червей в компоте писали

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