Два авто, трактор и трамвай загорелись в Алтайском крае за сутки

15 марта в Алтайском крае зафиксировали возгорания четырёх транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Так, в Бийске загорелся трамвай. Огонь был не только снаружи, но и в салоне вагона. Его потушили усилиями девяти человек личного состава противопожарной службы с привлечением двух автоцистерн.

В селе Малиновое Озеро Михайловского района полностью сгорел автомобиль Chevrolet Lanos. Огнеборцам потребовалось 15 минут, чтобы потушить пламя, охватившее иномарку.

В райцентре Бурлинского района вспыхнул трактор.

"Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты, тем не менее огонь успел повредить моторный отсек фронтального погрузчика", – уточнили в ведомстве.

BMW тушили в райцентре Шелаболихинского района. Огонь повредил моторный отсек иномарки.

Спасатели обратили внимание, что в большинстве случаев транспортные средства загораются из-за нарушения правил пожарной безопасности, замыкания электропроводки, утечки топлива в системе топливоподачи, курения в салоне, небрежности водителей при перевозке легковоспламеняющихся грузов, а также из-за пролива и возгорания топлива.