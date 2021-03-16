Алтайские власти объяснили снижение числа работников малых предприятий

Снижение числа работников сферы малого бизнеса в Алтайском крае связано с переходом граждан на более выгодный для них режим налогообложения, рассказали amic.ru в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

На 10 февраля были данные о 209 027 трудящихся в секторах малого и среднего предпринимательства, а на 10 марта – уже о 208 554. Снижение составило 437 человек.

"В большей части это связано с переходом граждан на более выгодный для них режим налогообложения – налог на профессиональный доход, количество плательщиков которого возросло за месяц почти на 1,5 тыс. человек и составило 13 036 человек", – объяснили в ведомстве.

Власти также обратили внимание на тот факт, что за тот же месяц количество индивидуальных предпринимателей выросло на 447, а юридических лиц – на 287.