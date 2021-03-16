Парковка у "Сити-Центра" в Барнауле станет платной

Фото: "Барнаульский нытик"

Платная парковка появится у "Сити-Центра" в Барнауле, сообщает Telegram-канал "Барнаульский нытик".

На кадрах, опубликованных автором канала, видно, что у ТРЦ уже поставили терминал для оплаты. Там же готовятся устанавливать шлагбаум.

При этом когда парковка начнёт работать, и по каким расценкам там можно будет оставить свой автомобиль, пока неизвестно.

Первая платная парковка появилась в Барнауле в 2017 году у железнодорожного вокзала. За четыре месяца работы она принесла убытков на 600 тысяч рублей. Позднее прокуратура провела проверку и выяснила, что эта парковка нарушает права инвалидов и правила безопасности дорожного движения.