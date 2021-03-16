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Парковка у "Сити-Центра" в Барнауле станет платной

, ИА "Амител"
На площадке уже поставили терминал для оплаты

Фото: "Барнаульский нытик"

Платная парковка появится у "Сити-Центра" в Барнауле, сообщает Telegram-канал "Барнаульский нытик".

На кадрах, опубликованных автором канала, видно, что у ТРЦ уже поставили терминал для оплаты. Там же готовятся устанавливать шлагбаум.

При этом когда парковка начнёт работать, и по каким расценкам там можно будет оставить свой автомобиль, пока неизвестно.

Первая платная парковка появилась в Барнауле в 2017 году у железнодорожного вокзала. За четыре месяца работы она принесла убытков на 600 тысяч рублей. Позднее прокуратура провела проверку и выяснила, что эта парковка нарушает права инвалидов и правила безопасности дорожного движения.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.03.2021 13:44
Гость

И как на вокзале все будет пусто, а парковаться и мешать начнут в близлежащих дворах

16.03.2021 13:46
гость

Даже жалко барнаульцев, которых глупые чиновники пересаживают в личный автотранспорт, скоро будут убивать друг друга за парковочные места около домов и офисов.

16.03.2021 13:47
- гость -

Согласен, у нас тут не москва. Народ за копейку удавится, а за червонец хоть кого удавит.

16.03.2021 13:47
Местный

Давайте скажем, что парковка там станет платной потому, что вокруг у домов вообще нет парковочных мест и начали занимать парковки вокруг.

16.03.2021 13:48
гость

И как на вокзале все будет пусто, а парковаться и мешать начнут в близлежащих дворах

В близлежащих дворах уже все занято давно, потому и паркуются здесь. Тут как раз и хотят освободить парковку для клиентов ТРЦ.

16.03.2021 13:55
Гость

Кредиты не давали и такого количества машин бы не было, поэтому платить ещё и за места явно никто не собирается

16.03.2021 13:57
- гость -

Живу напротив, Парт.122, до сих пор во дворе были парковочные мест, с Гулливера офисники тоже ставили и хватало. Сейчас "будем посмотреть".

16.03.2021 13:58
- гость -

16.03.2021 13:55
Гость

"Молчи за умного сойдешь"

16.03.2021 13:58
Гость

При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину? Нет денег, на машину, на бензин, страховку, все в долг, про парковку вообще не говорю , думать надо кто авто покупает вот и все. Мы сами живем в центре, дворы все заставлены машинами с выселок, которые вечером дружно все уезжают

16.03.2021 14:02
гость

Владелец парковки СИТИ центра обязан построить многоуровневую парковку! Показать класс и уровень грамотности.

16.03.2021 14:04
Такие дела

Давно пора.
16.03.2021 13:58
Гость не думают, а потом начинают вопросы "а где мне парковать?" так ты до покупки задай себе этот вопрос и т.д.

16.03.2021 14:04
Павсекакий

Торговый центр и платная парковка? У на что, так мало торговых центров с бесплатными парковками? Или расчёт на то, что любители жратвы из бахетле будут платить? Думаю другие арендаторы площадей в Сити не очень довольны таким раскладом.

16.03.2021 14:11
гость

При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину?
Да. Своим отношением к общественному транспорту и пешеходной инфраструктуре.

16.03.2021 14:11
- гость -

Что вообще можно делать в этом ТЦ???

16.03.2021 14:13
- гость -

16.03.2021 13:58
Гость
При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину? Нет денег, на машину, на бензин, страховку, все в долг, про парковку вообще не говорю , думать надо кто авто покупает вот и все. Мы сами живем в центре, дворы все заставлены машинами с выселок,
----------
Общественный транспорт в Барнауле отвратительный и работает отвратительно. Это к фразе "Причём тут чиновники". Поэтому люди ВЫНУЖДЕНЫ ездить на личном транспорте. Телепортироваться на работу пока еще никто не научился. Так что терпите.

16.03.2021 14:14
- гость -

16.03.2021 14:04
Такие дела

Гость не думают, а потом начинают вопросы "а где мне парковать?" так ты до покупки задай себе этот вопрос и т.д.
--------------
Оттого, что думают, что-то поменяется? Вы летать умеете? Или как вы лично передвигаетесь по городу?

16.03.2021 14:18
гiсть

дело не в деньгах совсем, а в том, что до этого было доступно и бесплатно. а теперь надо идти и платить деньги, заморачиваться...

16.03.2021 14:18
- гость -

16.03.2021 14:04
Павсекакий
Проще не бывает - 1-2 часа бесплатно, далее 300 р час. В том числе и ночью.

16.03.2021 14:24
- гость -

Просто захотели заработать денег. Может за счет ближайших домов.

16.03.2021 14:27
Павсекакий

14:18, не тогда правильней было бы написать, что стоянка будет платная. Наверное ночевальщиков много - занимают места.

16.03.2021 14:28
Гость

Зачем брать машину если ты ее не тянешь? Или купил а остальное свалил на соседей, на чиновников и и.д. Вот вы живете в центре с доме где нет двора вообще, зачем вы покупаете авто больше по размеру своей квартиры? Вы насчитываете что теперь для неё по дворе начнут расчищать территорию?

16.03.2021 14:30
- гость -

Все должно быть платным!!! Стоянки, остановки, воздух, чих.
Это развивает экономику и приносит прибыль.

16.03.2021 14:31
Гость

Мы всю жизнь прекрасно прожили а центре, места всем хватало, но когда появилась халява брать каждому машину все начали покупать, может лучше тогда переехать из дома где ей нет места? По настоящему люди с достатком покупают дом и соответсвенно есть место хоть для 20 машин, с тут расчёт, что для ваших машин мы будем искать место?

16.03.2021 14:52
Юс

На днях заходил в СИТИ и не увидел ни одного покупателя в течение минут 8-10, причём на всех этажах...они таким образом хотят обеспечить наплыв людей и выручку у арендаторов?

16.03.2021 15:02
Виктор

Ну некоторые и не прочь пешком ходить или на трамвае ездить. Но жена требует "Купи машину! Чтобы как у всех! А то чё мы как эти. Или ты хочешь, чтобы дети пешком в школу ходили?". И под таким напором приходится покупать...

16.03.2021 15:06
- гость -

Лишний раз подумаешь, надо ли ехать в Сити.
Ну их, эти заморочки с платной парковкой.
Бахетле, привет, только к вам и катался изредка (в прошедшем времени).

16.03.2021 15:07
обезьяна

16.03.2021 14:02
гость
Владелец парковки СИТИ центра обязан построить многоуровневую парковку! Показать класс и уровень грамотности.


в СИТИ есть подземная парковка, огромная причем
только она для других целей)

16.03.2021 15:08
Виктору 15:02

Потом будет просить: "давай купим БОЛЬШУЮ машину", типа Крузера, Лексуса, Харька или подобную. Чтобы было видно серьезность, крутизну и понты.
Женщины они такие. Надо чтобы было лучше чем у подружек.

16.03.2021 15:08
гы

[i]Лишний раз подумаешь, надо ли ехать в Сити.
Ну их, эти заморочки с платной парковкой.[i]
Ну да, сейчас заморочек нет. Как и мест в рабочее время...

16.03.2021 15:09
- гость -

там ставит машины вся округа
теперь не будет ставить

16.03.2021 15:24
- гость -

никогда не была в сити а теперь ваще не нужно

16.03.2021 16:18
У самого Нива

Надо вынести все торговые центры за город между Барнаулом и Новоалтайском, нанять бульдозер, чтобы он разравнял площадку гектаров этак 3 под парковку и вся проблема. Люди будут приезжать в пятницу вечером и шопинговать до вечера воскресенья никого не напрягая. Можно кружки по интересам организовывать. И во дворах станет меньше автомобилей. Люди станут добрее. У женщин проснется "хочунчик". Повысится рождаемость. Страна обгонит Китай по численности населения и мы (РФ) станем первой экономикой мира.

16.03.2021 16:24
- гость -

"Надо вынести все торговые центры за город между Барнаулом и Новоалтайском..."
-----
Ога! И не забыть расширить новый мост, а также все прилегающие к нему дороги раза в 2-3.

16.03.2021 16:34
- гость -

Можно кружки по интересам организовывать. И во дворах станет меньше автомобилей. Люди станут добрее. У женщин проснется "хочунчик". Повысится рождаемость. Страна обгонит Китай по численности населения и мы (РФ) станем первой экономикой мира.-------------- Про причал для дирижаблей забыл и межпланетный шахматный турнир.

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