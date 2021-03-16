Парковка у "Сити-Центра" в Барнауле станет платной

Фото: "Барнаульский нытик"
Платная парковка появится у "Сити-Центра" в Барнауле, сообщает Telegram-канал "Барнаульский нытик".
На кадрах, опубликованных автором канала, видно, что у ТРЦ уже поставили терминал для оплаты. Там же готовятся устанавливать шлагбаум.
При этом когда парковка начнёт работать, и по каким расценкам там можно будет оставить свой автомобиль, пока неизвестно.
Первая платная парковка появилась в Барнауле в 2017 году у железнодорожного вокзала. За четыре месяца работы она принесла убытков на 600 тысяч рублей. Позднее прокуратура провела проверку и выяснила, что эта парковка нарушает права инвалидов и правила безопасности дорожного движения.
Комментарии
И как на вокзале все будет пусто, а парковаться и мешать начнут в близлежащих дворах
Даже жалко барнаульцев, которых глупые чиновники пересаживают в личный автотранспорт, скоро будут убивать друг друга за парковочные места около домов и офисов.
Согласен, у нас тут не москва. Народ за копейку удавится, а за червонец хоть кого удавит.
Давайте скажем, что парковка там станет платной потому, что вокруг у домов вообще нет парковочных мест и начали занимать парковки вокруг.
И как на вокзале все будет пусто, а парковаться и мешать начнут в близлежащих дворах
В близлежащих дворах уже все занято давно, потому и паркуются здесь. Тут как раз и хотят освободить парковку для клиентов ТРЦ.
Кредиты не давали и такого количества машин бы не было, поэтому платить ещё и за места явно никто не собирается
Живу напротив, Парт.122, до сих пор во дворе были парковочные мест, с Гулливера офисники тоже ставили и хватало. Сейчас "будем посмотреть".
16.03.2021 13:55
Гость
"Молчи за умного сойдешь"
При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину? Нет денег, на машину, на бензин, страховку, все в долг, про парковку вообще не говорю , думать надо кто авто покупает вот и все. Мы сами живем в центре, дворы все заставлены машинами с выселок, которые вечером дружно все уезжают
Владелец парковки СИТИ центра обязан построить многоуровневую парковку! Показать класс и уровень грамотности.
Давно пора.
16.03.2021 13:58
Гость не думают, а потом начинают вопросы "а где мне парковать?" так ты до покупки задай себе этот вопрос и т.д.
Торговый центр и платная парковка? У на что, так мало торговых центров с бесплатными парковками? Или расчёт на то, что любители жратвы из бахетле будут платить? Думаю другие арендаторы площадей в Сити не очень довольны таким раскладом.
При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину?
Да. Своим отношением к общественному транспорту и пешеходной инфраструктуре.
Что вообще можно делать в этом ТЦ???
16.03.2021 13:58
Гость
При чем тут чиновники, они заставляют покупать каждого машину? Нет денег, на машину, на бензин, страховку, все в долг, про парковку вообще не говорю , думать надо кто авто покупает вот и все. Мы сами живем в центре, дворы все заставлены машинами с выселок,
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Общественный транспорт в Барнауле отвратительный и работает отвратительно. Это к фразе "Причём тут чиновники". Поэтому люди ВЫНУЖДЕНЫ ездить на личном транспорте. Телепортироваться на работу пока еще никто не научился. Так что терпите.
16.03.2021 14:04
Такие дела
Гость не думают, а потом начинают вопросы "а где мне парковать?" так ты до покупки задай себе этот вопрос и т.д.
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Оттого, что думают, что-то поменяется? Вы летать умеете? Или как вы лично передвигаетесь по городу?
дело не в деньгах совсем, а в том, что до этого было доступно и бесплатно. а теперь надо идти и платить деньги, заморачиваться...
16.03.2021 14:04
Павсекакий
Проще не бывает - 1-2 часа бесплатно, далее 300 р час. В том числе и ночью.
Просто захотели заработать денег. Может за счет ближайших домов.
14:18, не тогда правильней было бы написать, что стоянка будет платная. Наверное ночевальщиков много - занимают места.
Зачем брать машину если ты ее не тянешь? Или купил а остальное свалил на соседей, на чиновников и и.д. Вот вы живете в центре с доме где нет двора вообще, зачем вы покупаете авто больше по размеру своей квартиры? Вы насчитываете что теперь для неё по дворе начнут расчищать территорию?
Все должно быть платным!!! Стоянки, остановки, воздух, чих.
Это развивает экономику и приносит прибыль.
Мы всю жизнь прекрасно прожили а центре, места всем хватало, но когда появилась халява брать каждому машину все начали покупать, может лучше тогда переехать из дома где ей нет места? По настоящему люди с достатком покупают дом и соответсвенно есть место хоть для 20 машин, с тут расчёт, что для ваших машин мы будем искать место?
На днях заходил в СИТИ и не увидел ни одного покупателя в течение минут 8-10, причём на всех этажах...они таким образом хотят обеспечить наплыв людей и выручку у арендаторов?
Ну некоторые и не прочь пешком ходить или на трамвае ездить. Но жена требует "Купи машину! Чтобы как у всех! А то чё мы как эти. Или ты хочешь, чтобы дети пешком в школу ходили?". И под таким напором приходится покупать...
Лишний раз подумаешь, надо ли ехать в Сити.
Ну их, эти заморочки с платной парковкой.
Бахетле, привет, только к вам и катался изредка (в прошедшем времени).
16.03.2021 14:02
гость
Владелец парковки СИТИ центра обязан построить многоуровневую парковку! Показать класс и уровень грамотности.
в СИТИ есть подземная парковка, огромная причем
только она для других целей)
Потом будет просить: "давай купим БОЛЬШУЮ машину", типа Крузера, Лексуса, Харька или подобную. Чтобы было видно серьезность, крутизну и понты.
Женщины они такие. Надо чтобы было лучше чем у подружек.
[i]Лишний раз подумаешь, надо ли ехать в Сити.
Ну их, эти заморочки с платной парковкой.[i]
Ну да, сейчас заморочек нет. Как и мест в рабочее время...
там ставит машины вся округа
теперь не будет ставить
никогда не была в сити а теперь ваще не нужно
Надо вынести все торговые центры за город между Барнаулом и Новоалтайском, нанять бульдозер, чтобы он разравнял площадку гектаров этак 3 под парковку и вся проблема. Люди будут приезжать в пятницу вечером и шопинговать до вечера воскресенья никого не напрягая. Можно кружки по интересам организовывать. И во дворах станет меньше автомобилей. Люди станут добрее. У женщин проснется "хочунчик". Повысится рождаемость. Страна обгонит Китай по численности населения и мы (РФ) станем первой экономикой мира.
"Надо вынести все торговые центры за город между Барнаулом и Новоалтайском..."
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Ога! И не забыть расширить новый мост, а также все прилегающие к нему дороги раза в 2-3.
Можно кружки по интересам организовывать. И во дворах станет меньше автомобилей. Люди станут добрее. У женщин проснется "хочунчик". Повысится рождаемость. Страна обгонит Китай по численности населения и мы (РФ) станем первой экономикой мира.-------------- Про причал для дирижаблей забыл и межпланетный шахматный турнир.