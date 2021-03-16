В Алтайском крае хотят запретить продажу энергетиков и зажигалок детям

Депутаты АКЗС на очередной сессии, которая состоится 25 марта, рассмотрят законопроект, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки и товары, содержащие сжиженный углеводородный газ.

Необходимость введения запрета на продажу несовершеннолетним зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним аргументированы тем, что они могут нести угрозу для здоровья и жизни.

"Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра, токсического отёка головного мозга, отёка легких, – констатируют авторы законопроекта. – Пропан, бутан, изобутан при вдыхании способны вызвать аритмию, в том числе остановку сердца".

Так, 6 февраля 2020 года в подъезде одного из многоквартирных домов Новоалтайска жильцы обнаружили тело 14-летней девочки, которая отравилась газом из баллончика для зажигалки. После глубокого вдоха школьница стала синеть и упала, продолжив биться в конвульсиях. Когда прибыла скорая, пострадавшая уже была мертва.

Проект закона также запрещает реализацию энергетических напитков детям и подросткам.

"Учитывая, что содержание кофеина в тонизирующих напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объёмом от 250 мл до 330 мл, не исключается возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки в день, что может привести к негативному влиянию на здоровье детей, подростков, беременных и кормящих женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой систем, гипертонической болезнью и другими заболеваниями", – говорится в пояснительной записке.

К попадающим под запрет безалкогольным тонизирующим напиткам не относятся чай, кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и кофейных экстрактов.