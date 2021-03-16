Жителей Алтайского края признали самыми экологически осознанными

Наиболее экологически осознанные граждане в России живут в Алтайском крае. К таким выводам пришли специалисты "Зелёной альтернативы", проанализировав 423 128 лент активностей публичных страниц, 56 028 поисковых запросов и 49 369 публикаций лент новостных изданий.

Итогом двухмесячного исследования стала интерактивная карта регионов, на которой отметили десять субъектов РФ, где население наиболее серьёзно относится к экологии.

В тройку лидеров попали Тамбовская область и Республика Алтай. Пятёрку замкнули Курская и Московская области.

Ранее стало известно, что Тавдинские пещеры на Алтае вошли в десятку наиболее интересных достопримечательных природных мест России. Рейтинг составили эксперты аналитического центра НАФИ путём опроса 1258 человек.