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Новости

Жителей Алтайского края признали самыми экологически осознанными

, ИА "Амител"
В тройку вошло население Тамбовской области и Республики Алтай
Фото: spb.i-mne.com

Фото: spb.i-mne.com

Наиболее экологически осознанные граждане в России живут в Алтайском крае. К таким выводам пришли специалисты "Зелёной альтернативы", проанализировав 423 128 лент активностей публичных страниц, 56 028 поисковых запросов и 49 369 публикаций лент новостных изданий.

Итогом двухмесячного исследования стала интерактивная карта регионов, на которой отметили десять субъектов РФ, где население наиболее серьёзно относится к экологии.

В тройку лидеров попали Тамбовская область и Республика Алтай. Пятёрку замкнули Курская и Московская области.

Ранее стало известно, что Тавдинские пещеры на Алтае вошли в десятку наиболее интересных достопримечательных природных мест России. Рейтинг составили эксперты аналитического центра НАФИ путём опроса 1258 человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 15:14
- гость -

Ага, в лес зайдите. Одни рубят, вторые мусор вываливают и канализацию сливают.

16.03.2021 15:36
- гость -

Рубят и сливают не больше пары сотен подонков, с которыми власти не хотят или не могут разобраться.

16.03.2021 16:16
Ну вы даете!

Если зас ранные стоянки и кусты считаются экологически приемлемым вариантом отдыха то да - Алтай впереди

16.03.2021 16:34
St

Наши самые экологически осознанные? Это просто абсурд! Там просто подсчет неверный! Выведите с опросом журналистов в любой торговый центр Барнаула и задаите покупателям несколько вопросов:
Как утилизируют старую технику и мебель?
Собирают ли раздельно хлам для переработки?
Куда девают старые батарейки?
Покупают ли пластиковые пакеты?
Как сокращают потребление пластика?
Используют ли пластиковую посуду?
Установлены ли дома натяжные потолки, пластиковые окна? Мебель ДСП или дерево?
Что знают о микропластике?
Слышали ли о формальдегидах и ПВХ?
Посмотрим какие у нас осознанные потребители!

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