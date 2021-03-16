Стало известно, когда начнут ходить садоводческие маршруты в Барнауле

В 2021 году автобусные садоводческие маршруты в Барнауле будут работать с 17 апреля по 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уже объявил аукционы на определение подрядчиков для осуществления регулярных перевозок.

"Работы связаны с обслуживанием 14 сезонных садоводческих маршрутов. Общая начальная цена контрактов составляет 21 млн 577 тыс. рублей", — уточнили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что пассажироперевозчик, обслуживающий автобусный маршрут № 33 (мкр-н Сибирская Долина – ВРЗ) в Барнауле, с 15 марта прекратил свою работу на маршруте. При этом само направление не исчезло, а стоимость проезда по нему стала ниже.