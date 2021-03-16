Барнаульский ЗАГС впервые за год возобновил консультирование пар

ЗАГС Барнаула возобновил добрачное консультированное пар, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщили amic.ru в управлении юстиции Алтайского края.

"Данная работа носит информационно-консультационный характер и направлена на профилактику разводов, повышение устойчивости браков и укрепление традиционных семейных ценностей, — уточнили в ведомстве. — В ходе встречи будущие супруги получают информацию по вопросам брака и семьи, которая в дальнейшем поможет им самостоятельно справиться с трудностями семейной жизни, построить гармоничные отношения в семье".

Первые консультации в 2021 году состоялись 16 марта. В них приняли участие пять пар, которые собираются в ближайшее время связать судьбы брачными узами.

Напомним, по данным органов статистики, жители Алтайского края стали чаще жениться в 2021 году. В январе зарегистрировали на 115 браков больше и на 641 развод меньше, чем годом ранее.