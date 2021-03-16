Врачи рассказали о необычных симптомах рака печени

На рак печени зачастую могут указывать боли в лопатке и других частях тела. Об этом пишет издание Express со ссылкой на специалистов Американского онкологического общества.

По данным экспертов, боли в правой лопатке можно объяснить тем, что возникшая опухоль может раздражать нервы, которые подают мозгу неверные сигналы. На самом же деле болезненные ощущения исходят именно от печени. В этом случае боль также может возникнуть в плечах и даже распространиться по всему телу.

Кроме того, указывать на рак печени могут и другие возможные симптомы: желтоватый оттенок слизистых оболочек и кожи, зуд, потемневшая моча, потеря аппетита и веса, быстрое насыщение едой и общее недомогание. Если какие-либо из этих проявлений не проходят через две недели и усугубляются, то нужно обратиться к врачу.

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