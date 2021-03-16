Роскомнадзор пообещал заблокировать Twitter через месяц

Twitter в России будет заблокирован через месяц, если площадка не удалит запрещённую информацию, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации. После чего, в зависимости от действий администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", – цитирует чиновника ТАСС.

Субботин отметил, что если соцсеть не исполнит требования ведомства и законодательства, то Роскомнадзор будет рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории страны. Если же компания выполнит условия регулятора, то санкции в её отношении снимут.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу социальной сети Twitter из-за неудаления ею запрещённого контента 10 марта. Мера затрагивает 100% мобильных устройств и 50% стационарных. При этом направлено ограничение только на фото- и видеоконтент, а текстовые сообщения работают с прежней скоростью.