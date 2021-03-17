"Курорт Белокуриха" впервые в истории сработал в минус

Выручка АО "Курорт Белокуриха" в 2020 году сократилась в полтора раза и составила 1 млрд рублей. При этом компания впервые в истории закончила год в убыток: -153,2 млн рублей против 83 млн прибыли годом ранее, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что убытки "Курорта Белокуриха" связаны с с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями. Напомним, в 2020 году санаторно-курортная деятельность была запрещена на территории Алтайского края с 28 марта по 8 июня.
Напомним, АО "Курорт Белокуриха" включает в себя санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортную поликлинику, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором туристического кластера "Белокуриха Горная".
Комментарии
Налоговая приступила к администрированию автоматическому налога на прибыль, так что будет рывок!
Что то весь период пандемии в Белокуриху было хрен попадешь, причем цены космические, а тут про убытки. Или "Курорт Белокуриха" был единственный, который соблюдал карантин?