"Курорт Белокуриха" впервые в истории сработал в минус

Выручка АО "Курорт Белокуриха" в 2020 году сократилась в полтора раза и составила 1 млрд рублей. При этом компания впервые в истории закончила год в убыток: -153,2 млн рублей против 83 млн прибыли годом ранее, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что убытки "Курорта Белокуриха" связаны с с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями. Напомним, в 2020 году санаторно-курортная деятельность была запрещена на территории Алтайского края с 28 марта по 8 июня.

Напомним, АО "Курорт Белокуриха" включает в себя санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортную поликлинику, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором туристического кластера "Белокуриха Горная".