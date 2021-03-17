Одну из ледовых переправ закрыли в Алтайском крае

Сотрудники инспекции по малым судам и представители МЧС закрыли проезд по ледовой переправе через реку Обь в районе сел Быстрый Исток и Акутиха. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

В МЧС отметили, что в регионе продолжают функционировать шесть санкционированных ледовых переправ. Пять из них расположены на Оби: в Каменском районе (Камень-на-Оби — Островная), в Шелаболихинском (между селами Шелаболиха и Иня, а также у села Новообинцево на правый берег) и Усть-Пристанском районах (между селами Вяткино и Клепиково, еще одна между Усть-Чарышской Пристанью и Чеканихой). Также есть переправа на Катуни в Советском районе (между селами Шульгинка и Амурское).

Напомним, что первую ледовую переправу в Алтайском крае открыли 17 декабря в Каменском районе. Переправа Камень-на-Оби – Островная длиной 800 м и шириной 40 м рассчитана на автомобили суммарной массой до трех тонн.