Сбежавшего алтайского экс-спецназовца задержали в Новосибирске

Сотрудники оперативного розыска УФСИН в Новосибирске задержали 50-летнего алтайского экс-спецназовца ГРУ и главу бандитской группировки Валерия Вобликова.

Сейчас осуждённого заключили под стражу в СИЗО Новосибирска, откуда этапируют для отбывания наказания в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Напомним, что ранее бывшего спецназовца ГРУ и лидера бандитской группировки Валерия Вобликова объявили в федеральный розыск. 5 марта экс-силовик сбежал после оглашения приговора по делу об ограблении, которое он спланировал из тюрьмы в 2011 году. Как установил суд, тогда он руководил и нападением на фермера из Косихинского района Владимира Устинова, о чём стало известно только в 2018 году.

Суд первой инстанции в Косихе назначил экс-спецназовцу 7 лет и 10 месяцев лишения свободы и освободил его от наказания из-за инвалидности, однако Алтайский краевой суд вынес более жёсткий приговор. Несмотря на это, преступнику удалось сбежать вместе с браслетом слежения.

При этом для Вобликова это не первая попытка избежать наказания – в 2005 году во время этапирования экс-спецназовец попросился в туалет, разоружил охрану и сбежал. Задержали преступника только спустя два месяца.

Через некоторое время Вобликов совершил повторный побег. Он попросил свою жену изготовить поддельное постановление суда о назначении общественным защитником его родного брата Дмитрия. С этими документами мужчина пришёл в СИЗО и из-за внешнего сходства остался там. Вобликов же спокойно вышел из здания, забрав документы брата на КПП. Подмену позже заметили наблюдатели, однако к этому времени экс-спецназовец уже скрылся.

Вместе со своей женой он снял в Барнауле дачу в районе Новосиликатного и попался полиции через месяц с небольшим, когда поехал в центр города.