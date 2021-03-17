Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15%

За неделю в Алтайском крае ОРВИ заразились 18,7 тысячи человек. Это на 6,3% выше предыдущей недели и на 15,5% больше аналогичного периода прошлого года.

"Среди заболевших ОРВИ за период с 08.03 по 14.03.2021 при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, бокавирусы), циркуляция вирусов гриппа не установлена", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Санврачи напоминают: чтобы избежать заражения, нужно выполнять ряд правил: соблюдать гигиену, социальную дистанцию, использовать защитные маски, вести здоровый образ жизни, а также регулярно проветривать помещения.

Ранее управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обратилось к населению с призывом соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболеть ОРВИ.