Жителей Алтайского края предупреждают об эпидемии ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обратилось к населению с призывом соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболеть ОРВИ.

Во-первых, необходимо мыть руки после посещения многолюдных мест, общественного транспорта и перед едой.

"Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции, – подчеркнули в ведомстве. – Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками".

Во-вторых, нужно использовать маски для защиты органов дыхания. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. Затем незамедлительно и тщательно вымыть руки.

В-третьих, следует соблюдать социальную дистанцию и этикет. Также рекомендуется уменьшить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

"Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот, – пояснили в Роспотребнадзоре. – При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать".

В-четвертых, стоит вести здоровый образ жизни. Он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Нужны полноценный сон, физическая активность и потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

Кроме того, специалисты советуют проветривать и увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.

В ведомстве напомнили, что с 8 по 14 февраля в Алтайском крае зафиксировали 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,2% выше предыдущей недели и на 16,3% выше эпидемического порога. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,2%.

Напомним, на начало февраля в Алтайском крае было закрыто на карантин 36 групп в детских садах и 39 классов в школах. Там из-за ОРВИ отсутствуют более 20% детей.