Воскресенье, 21 Февраль, 17:12

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,98
€ 89,66
-8°


4164726 +12742
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Жителей Алтайского края предупреждают об эпидемии ОРВИ

, ИА "Амител"
Населению рекомендуют соблюдать профилактические меры
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обратилось к населению с призывом соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболеть ОРВИ.

Во-первых, необходимо мыть руки после посещения многолюдных мест, общественного транспорта и перед едой.

"Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции, – подчеркнули в ведомстве. – Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками".

Во-вторых, нужно использовать маски для защиты органов дыхания. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. Затем незамедлительно и тщательно вымыть руки.

В-третьих, следует соблюдать социальную дистанцию и этикет. Также рекомендуется уменьшить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.          

"Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот, – пояснили в Роспотребнадзоре. – При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать".

В-четвертых, стоит вести здоровый образ жизни. Он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Нужны полноценный сон, физическая активность и потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

Кроме того, специалисты советуют проветривать и увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.

В ведомстве напомнили, что с 8 по 14 февраля в Алтайском крае зафиксировали 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,2% выше предыдущей недели и на 16,3% выше эпидемического порога. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,2%.

Напомним, на начало февраля в Алтайском крае было закрыто на карантин 36 групп в детских садах и 39 классов в школах. Там из-за ОРВИ отсутствуют более 20% детей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.02.2021 16:08
гость

идём в зоомагазин и купляем ветом собачке своей и себе =будем здравы вместе.

21.02.2021 16:32
Пенсионер из бийска

Орви на алтае не закончится никогда. Кто не хочет болеть тот должен уехать.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
17:10
Легковушка протаранила пассажирский автобус в Барнауле 0
16:37
Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:11
Большая пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных 4
15:39
Жителей Алтайского края предупреждают об эпидемии ОРВИ 2
15:04
В Республике Алтай выявили еще 14 случаев заражения 0
14:31
Мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой в Москве 3
14:02
21 февраля военные вновь перекроют дорогу в Алтайском крае 1
13:32
Неизвестный выстрелил в машину на перекрестке улиц в Барнауле 4
13:05
Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
12:31
Волна сообщений о минировании школ прокатилась по Барнаулу 8
12:10
В Барнауле перекрыли дорогу из-за порыва водопровода 0
11:34
В Алтайском крае неделю ищут пропавшую 17-летнюю девушку 1
11:16
14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 1
10:39
В Барнауле открылись продовольственные ярмарки 0
10:08
"Легко залипнуть". Как барнаульцы оценили хайповую соцсеть Clubhouse 16
09:37
Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут 0
09:05
Рубка шашками и концерт группы "КняZz". Куда сходить в длинные выходные в Барнауле 1
08:36
Онколог назвал три неочевидных признака рака ротовой полости 0
08:04
В Кремле отреагировали на критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина 27
07:37
В краевом правительстве объяснили досрочную отставку главы Бийского района 3
07:11
День носков и пены для бритья. Мемы о 23 февраля 1
06:39
WhatsApp может запретить миллионам пользователей обмениваться сообщениями 7
06:06
Гололед и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 21 февраля 0
23:48
Такой день. Уход главы Бийского района и задержание из-за сообщения о минировании 0
23:15
Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана войны 60
22:36
Россияне выбрали самый мужской фильм 2
22:10
Первые случаи заражения птичьим гриппом зафиксировали в России 0
21:32
Доктор Мясников раскритиковал врачей из поликлиник 4
21:03
В Кремле оценили политические перспективы Навального 4
20:38
В Алтайском крае железнодорожников прививают от коронавируса 0
20:05
В Норвегии перестанут наказывать за употребление наркотиков 2
19:38
"Союзмультфильм" работает над полнометражным фильмом о Чебурашке 0
19:05
Барнаульцев предупреждают об открытом люке на одной из улиц города 3
18:37
Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов 0
18:11
Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Алтайском крае 1
17:51
Оштрафованный бийский пенсионер отказался от помощи в оплате штрафа 13
17:39
ФСБ нашла того, кто сообщил о ложном минировании здания алтайской ФССП 4
17:25
Председатель АКЗС Романенко предложил активнее прививать пенсионеров от COVID-19 7
17:09
Житель алтайского села угнал автокран собутыльника и уронил его на обочине 4
16:48
Глава Бийского района Владимир Трухин ушел в отставку 0
16:36
Суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный 12
16:23
Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 0
16:06
Росреестр собирается ужесточить контроль за использованием дачных земель 3
15:51
Барнаульцы пожаловались на опасный обледенелый дом 0
15:38
Депутаты предложили ввести экологический сбор для туристов в Республике Алтай 10
15:24
26 новых случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
15:09
Эксперты выяснили, что женщины ответственнее мужчин относятся к кредитам 0
14:55
Барнаул присоединился к акции "Защитим память героев" 5
14:41
Капитана и майора ФСБ обвиняют в вымогательстве взятки в биткоинах 6
14:19
Решили без обсуждения. Управление молодежной политики о закрытии лиги "КВН-Алтай" 13

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.