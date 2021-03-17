"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае. Оргкомитет представляют в основном общественники и представители волонтёрских организаций, сказано на партийном сайте. Праймериз в 2021 году пройдут по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности через портал "Госуслуги".

Секретарь реготделения ЕР Александр Романенко отметил, что оргкомитету в регионе предстоит следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто, конкурентно и легитимно. "В этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Для партии важно, чтобы процедура прошла максимально открыто и честно. Мы включили в состав организационного комитета волонтёров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации – людей, имеющих непредвзятый подход, для того чтобы обеспечить прозрачность процедуры праймериз", – подчеркнул Романенко.

"Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению", – считает председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев, вошедший в региональный комитет по проведению праймериз.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Дениса Голобородько, с 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru, на котором можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках.

"Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Процедура предварительного голосования пройдёт с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Итоги будут подведены 1 июня, а окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня", – резюмировал Голобородько.