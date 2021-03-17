"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае. Оргкомитет представляют в основном общественники и представители волонтёрских организаций, сказано на партийном сайте. Праймериз в 2021 году пройдут по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности через портал "Госуслуги".
Секретарь реготделения ЕР Александр Романенко отметил, что оргкомитету в регионе предстоит следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто, конкурентно и легитимно. "В этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Для партии важно, чтобы процедура прошла максимально открыто и честно. Мы включили в состав организационного комитета волонтёров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации – людей, имеющих непредвзятый подход, для того чтобы обеспечить прозрачность процедуры праймериз", – подчеркнул Романенко.
"Главная цель – повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению", – считает председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев, вошедший в региональный комитет по проведению праймериз.
По словам руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Дениса Голобородько, с 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru, на котором можно узнать всё о предварительном голосовании и его участниках.
"Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Процедура предварительного голосования пройдёт с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Итоги будут подведены 1 июня, а окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня", – резюмировал Голобородько.
Комментарии
После петиции об усыплении животных, после того, что не проиндексировали пенсии работающих пенсионеров не советую голосовать за эту партию вообще.
Молодцы единороссы запускают там все. Ну просто космонавты
Бесят англицизмы везде и всюду. Чем предварительные выборы не устраивают? зачем слово праймериз? Ухо режет и не выговорить
16:42
Читатель
Не, ну бродячих животных надо подчистить, вот тут соглашусь с ними. А пенсии урезать, что бы вам времени на интернет не хватало. Ведь можете ещё работать, чего дома киснете?
тьфу на них, тьфу на них ещё раз
голубые пиджаки
Отмените партийные списки. Это позор!
Просто сказочная открытость Даже комментарии открыли. Как я понимаю, только до выборов. А потом вертели они своих избирателей на повышенном пенсионном возрасте и новых налогах.
за единоросов голосовать будет только умственно отсталые, но мне кажется и они уже им не верят