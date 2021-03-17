Водителя барнаульской маршрутки, из которой выпала пассажирка, лишили прав

Сотрудники ГИБДД нашли водителя барнаульской маршрутки № 73, из которой выпала 47-летняя жительница города. Мужчину лишили прав на один год.

Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 12 марта в 19:10 в районе дома № 20 на проспекте Красноармейском, водитель начал движение и допустил выпадение женщины из автобуса. Изначально происшествие не оформляли, однако на следующий день пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, где ей оказали медицинскую помощь.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД начали разыскивать водителя и выяснили, что им оказался 27-летний мужчина. В отношении нарушителя составили административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами на 12 месяцев.

Напомним, что 16 марта в социальных сетях начали искать свидетелей происшествия, во время которого женщина получила компрессионный перелом позвоночника. Жительница Барнаула, пытаясь сесть в маршрутку, поскользнулась и упала в зазор между автобусом и бордюром. По словам родственников пострадавшей, другие пассажиры помогли женщине зайти в салон. Однако через сутки после неудачной поездки у горожанки заболела спина. Снимки подтвердили компрессионный перелом позвоночника.

Пострадавшая планирует подать в суд на компанию-перевозчика, который владеет маршрутом № 73, и взыскать с него компенсацию за причинённый ущерб.