Водителя барнаульской маршрутки, из которой выпала пассажирка, лишили прав

Сотрудники ГИБДД нашли водителя барнаульской маршрутки № 73, из которой выпала 47-летняя жительница города. Мужчину лишили прав на один год.
Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, 12 марта в 19:10 в районе дома № 20 на проспекте Красноармейском, водитель начал движение и допустил выпадение женщины из автобуса. Изначально происшествие не оформляли, однако на следующий день пострадавшая обратилась в горбольницу № 1, где ей оказали медицинскую помощь.
В ходе проверки сотрудники ГИБДД начали разыскивать водителя и выяснили, что им оказался 27-летний мужчина. В отношении нарушителя составили административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами на 12 месяцев.
Напомним, что 16 марта в социальных сетях начали искать свидетелей происшествия, во время которого женщина получила компрессионный перелом позвоночника. Жительница Барнаула, пытаясь сесть в маршрутку, поскользнулась и упала в зазор между автобусом и бордюром. По словам родственников пострадавшей, другие пассажиры помогли женщине зайти в салон. Однако через сутки после неудачной поездки у горожанки заболела спина. Снимки подтвердили компрессионный перелом позвоночника.
Пострадавшая планирует подать в суд на компанию-перевозчика, который владеет маршрутом № 73, и взыскать с него компенсацию за причинённый ущерб.
Комментарии
А на дорожные службы???
Город не очищен от снега, это из года в год...Совсем страх потеряли...Ау, Франк, ау, Томенко!!!
17.03.2021 16:39
- гость -
На облака еще покричите, чтобы снег не сыпали.
При чем тут дорожные службы и много снега? Спешка и невнимательность от этого зависит?
" водитель начал движение и допустил выпадение женщины из автобуса" да в этом случаи виноват водитель,убедись что все зашли,закрой двери и трогайся.
"пытаясь сесть в маршрутку, поскользнулась и упала в зазор между автобусом и бордюром" в этом случаи дорожники,не чищенные остановки.А что произошло на самом деле это третий вариант,но его знает только пострадавшая.Где тут правда?
За что лишили прав ? За то что она подскользнулась и упала ? Где проверки по данному факту ? Как можно с бухты барахты брать и лишать человека водительских прав, может он вообще не виновен в данной ситуации. Беспредел какой-то.