Жители алтайского села пожаловались на ужасные условия в местной больнице

Жители Ключевского района пожаловались на ужасные условия содержания в местной ЦРБ. На стенах появилась чёрная плесень, внутри сыро, холодно, нет горячей воды и промерзают окна.

За помощью сельчане обратились к депутату Александру Терентьеву. Люди просят проверить условия труда и оказания медпомощи в инфекционном отделении больницы.

"Почему за 15 лет ни разу не были выделены деньги элементарно на ремонт, а если были выделены, то где они?" – написали жители района в реготделение "Справедливой России".

В партии отметили, что Терентьев готовит запросы в Роспотребнадзор и краевой Минздрав.

Ранее местные жители пожаловались на плохое состояние моста через реку Черемшанку в Новоалтайске. Пешеходная часть переправы полностью заледенела, а местами в перекрытии видны большие дыры, в которые может провалиться нога.