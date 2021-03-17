Жители алтайского села пожаловались на ужасные условия в местной больнице

Жители Ключевского района пожаловались на ужасные условия содержания в местной ЦРБ. На стенах появилась чёрная плесень, внутри сыро, холодно, нет горячей воды и промерзают окна.
За помощью сельчане обратились к депутату Александру Терентьеву. Люди просят проверить условия труда и оказания медпомощи в инфекционном отделении больницы.
"Почему за 15 лет ни разу не были выделены деньги элементарно на ремонт, а если были выделены, то где они?" – написали жители района в реготделение "Справедливой России".
В партии отметили, что Терентьев готовит запросы в Роспотребнадзор и краевой Минздрав.
Ранее местные жители пожаловались на плохое состояние моста через реку Черемшанку в Новоалтайске. Пешеходная часть переправы полностью заледенела, а местами в перекрытии видны большие дыры, в которые может провалиться нога.
Комментарии
"Почему за 15 лет ни разу не были выделены деньги элементарно на ремонт, а если были выделены, то где они?"
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А почему у вас президент должен сидеть 8 лет максимум, а сидит 21?
Вот пристали со своей больницей. Тут на приезд Мишустина кое как лям наскребли. Короче, укрывайтесь простынями и ползите в сторону кладбища, не до вас сейчас
"ужасные условия содержания в местной ЦРБ"
Не путайте больницу с колонией, в больнице ЛЕЧАТ