В Госдуме заявили о возможности создания новых праздничных выходных

В Госдуме считают возможным сделать День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства праздничными днями. Об этом рассказал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Вострецов отметил, что все это возможно при переходе на четырехдневную рабочую неделю, передает информационное агентство "Москва".

"Надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты - то подвинуть даты", — заявил Вострецов.

Ранее 48% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели. При этом 70% опрошенных признались, что способны выполнить такой же объем работы за четыре дня вместо пяти.