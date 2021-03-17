Глава Минкульта РФ заявила, что Евровидение не имеет отношение к культуре

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что Евровидение не имеет никакого отношения к культуре и в целом является "очень средним". Об этом сообщает ТАСС.

"Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет, который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе", — сказала она.

Любимова также добавила, что она не следила за отбором представителя России на конкурсе.

Напомним. что по итогам отбора, страну на Евровидении представит певица Manizha. До голосования допустили трех кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и 2Маши.