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В Республике Алтай водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика

, ИА "Амител"
Ребенок выбежал на дорогу перед автомобилем
Фото: 04.мвд.рф

Фото: 04.мвд.рф

16 марта в селе Кызыл-Озек в Республике Алтай произошел наезд на пешехода. 42-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Vista, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, рассказали в региональном МВД.

"По предварительным данным шестилетний мальчик выбежал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством из-за стоящего на обочине автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу.

Известно, что водитель иномарки был трезв. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки совершил наезд на пешехода на улице Георгия Исакова в Барнауле. Медики забрали женщину в больницу.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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