Главврач Ключевской ЦРБ ответил на жалобы пациентов о состоянии больницы

Главврач Ключевской ЦРБ, пациенты которой очень недовольны состоянием больницы, ответил на их жалобы. По словам Петра Сергеевича Иванова, работа над устранением проблем ведется.

В частности, в 2020 году отремонтировали крышу здания, а в 2021 году на утепление фасада выделили 1,3 млн рублей.

"Буквально через 2 недели завершиться проверка достоверности сметной документации и будет запущена конкурсная процедура для определения подрядчика проведения капитально ремонта по утеплению фасада.Также в рамках энергосбережения будут заменены уличные двери в зданиях ЦРБ включая инфекционное отделение", — говорится в сообщении представителя медучреждения.

Кроме того, в здании ЦРБ планируют заменить освещение.

Напомним, что жители Ключевского района пожаловались на ужасные условия содержания в местной ЦРБ. По словам людей, на стенах появилась чёрная плесень, внутри сыро, холодно, нет горячей воды и промерзают окна.

Обращение они направили депутату Александру Терентьеву, который заявил, что готовит запросы в Роспотребнадзор и краевой Минздрав.