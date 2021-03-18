Виктор Томенко подписал постановление о субсидиях на сжиженный газ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
"Постановление принято с целью недопущения значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа в край, – уточнили в пресс-службе краевых властей. – Документ определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с ростом биржевой стоимости сжиженного газа".
Напомним, в 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас её цена увеличилась почти до 30 тысяч.
Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно. А проработать ещё полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет.
Комментарии
Круто. Газа нет, а деньги на.
тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну
ага, а 10-ти килограммовый баллон 420 рублей стоит )))
Виктор, слушай тут яйцо подорожало более чем на 40%, людям жрать нечего. Субсидии будут?
18.03.2021 10:56
- гость -
Он с вами 15 литров пива не пил что бы с ним так разговаривали! И по бабам не ходил, поэтому давайте соблюдайте субординацию!