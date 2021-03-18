Военные прогнозируют сложный паводок в Алтайском крае

В Сибири наиболее сложную паводковую ситуацию прогнозируют в Республике Алтай, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.

Чтобы снизить угрозу подтоплений, военные готовятся к проведению взрывных работ на реках, где образуются заторы изо льда. Для этого проводят специальные тренировки для подрывных команд.

Напомним, весной 2020 года сибирские военные израсходовали 2,5 тонны взрывчатых веществ при ликвидации заторов.

В этом году к работам готовы приступить 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды.

Ранее стало известно, что промёрзший грунт в Алтайском крае может стать причиной паводка, сопоставимого по масштабам с тем, который был в регионе в 2018 году.

Речь идёт о том, что морозы до выпадения снега успели проморозить почву, в связи с чем земля не сможет впитать всю талую воду.