В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что об отмене масочного режима в России говорить пока не приходится. По ее словам, количество "инфекционного начала" в обществе еще большое и пока тема серьезных изменений не обсуждается.

"Пока сегодня все требования по защите своего здоровья – по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — отметила Попова в эфире канала "Россия 24".

Ранее Анна Попова исключила возможность заражения британским штаммом тех, кто уже переболел распространенными в России вариантами коронавируса. Она также отметила, что люди, которые уже привиты "и одной, и второй российскими вакцинами" также не должны заболеть.