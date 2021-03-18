Директора частного детсада Happy Baby арестовали по подозрению в крупном мошенничестве

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца учредителя и директора НДОУ "Хеппи беби". Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере"), сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2015 году руководитель подделала документы и незаконно получила от Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края субсидию на возмещение расходов по оплате выкупа помещений. Ущерб бюджету составил 14 млн рублей. Расследование продолжается.

Напомним, детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, в период с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователям удалось доказать более 400 эпизодов насилия.