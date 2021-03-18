Автомобиль сбил женщину на проспекте Красноармейском в Барнауле

Водитель Nissan Teana сбил пешехода на проспекте Красноармейском в Барнауле, сообщает "Катунь 24".

Авария произошла около 16:30 18 марта на регулируемом пешеходном переходе рядом с торговым центром "Первомайский".

По информации правоохранителей, 38-летняя женщина переходила дорогу на красный свет. Она получила телесные повреждения. Пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи.

Ранее 42-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Vista, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. ДТП случилось 16 марта в селе Кызыл-Озек в Республике Алтай.