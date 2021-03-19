Алтайские приставы арестовали у должницы 17 машин

Жительница Алтайского края накопила более 6 млн рублей долгов, в связи с чем её имуществом заинтересовались судебные приставы.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального УФССП России, сотрудники ведомства установили, что должнице принадлежат 17 транспортных средств.

Технику арестовали. Если владелица не рассчитается по своим задолженностям в ближайшее время, то арестованное имущество выставят на аукцион, а вырученные средства направят на погашение долга.

Ранее житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела из-за того, что длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание малолетней дочери.

Против должника возбудили дело по статье "Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей". Испугавшись ареста, житель региона полностью погасил задолженность.