Песков рассказал, в каком формате пройдёт парад Победы в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад Победы на Красной площади в 2021 году пройдёт в обычном формате. Об этом пишет ТАСС.

"Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее, это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", – сказал Песков. Он также добавил, что пока динамика заболеваемости вселяет оптимизм, но не даёт возможности расслабиться.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизировалась.