В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч. Причём тенденция на снижение заболеваемости стала чётко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших достигло почти 30 тысяч в сутки", – цитирует её РИА Новости.

По словам Пшеничной, на это повлиял целый ряд факторов, среди которых – соблюдение мер предосторожности, широкая кампания по вакцинации, а также приобретение коллективного иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нужно делать, если после вакцинации от коронавируса отсутствует иммунитет.