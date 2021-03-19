Более 250 млн рублей выделили на строительство школы в алтайском селе

Школу на 140 мест построят в селе Заводском Троицкого района. Из федерального и краевого бюджетов на строительство выделили более 250 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.

"На первом этаже разместят классы начальной школы, кабинеты физики, астрономии, русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, а также медицинский блок, мастерскую со столярной и слесарной, столовую, спортивный зал, душевые и санузлы. На втором этаже оборудуют кабинеты химии, биологии, математики, основ безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуры, музыки и пения, географии, информатики, а также кабинет кулинарии и домоводства, мастерскую по технологии и обработке тканей, читальный и актовый залы", – говорится в сообщении.

Также на территории школы постоят собственную котельную, склад под уголь, гараж и овощехранилище.

Ранее сообщалось, что в январе в Барнауле приступили к работе четыре новых образовательных учреждения: школа и три детских сада.