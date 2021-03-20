В Алтайский край прилетели грачи

Фото: Алина Боксорн / vk.com/usynovi_zakaznik

Жители Алтайского края заметили одних из главных вестников наступления весны – грачей.

Фотографии вернувшихся в регион перелетных птиц опубликовали в группе "Программа "Усынови заказник" в социальной сети "ВКонтакте".

Грачей заметили в селе Заковряшино в Крутихинском районе. Первые снимки сделали 16 марта.

Ранее две небольшие с желтым окрасом птицы, напоминающие воробьев, привлекли внимание фотокорреспондента amic.ru во время редакционного задания в Барнауле. Оказалось, что это самки таежного щура – редкие гости в краевой столице.