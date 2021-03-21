Синоптики рассказали, когда ждать новую волну тепла в Алтайском крае

Следующая волна тепла накроет Алтайский край в конце марта, рассказал в эфире "Вести Алтай" исполняющий обязанности начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин.

По его словам, за тёплыми выходными ожидается похолодание: днём – до слабоположительных температур, ночью – до слабоотрицательных. Новую волну тепла синоптики ждут с 27 марта.

Ранее сервис "Яндекс. Погода" проанализировал погоду в Барнауле за 51 год и выяснил, когда в 2021 году в город придёт весна. По информации портала, начнётся она 8 апреля.

Напомним, специалисты Росгидромета рассказали, что в марте жителей Алтайского края ожидает более тёплая погода, чем среднестатистическая для этого месяца.