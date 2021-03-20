Тело шестилетнего мальчика нашли под Новосибирском

Тело 6-летнего мальчика с множественными ранениями нашли вечером 19 марта в одном из домов в поселке Кудряшовский Новосибирской области. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим ребенка.

"По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку", — отметили в управлении.

Кроме того, следователи проверят органы опеки на предмет халатности. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что шестеро подростков сломали позвоночник 12-летнему жителю Новосибирска из-за зубной пластины.