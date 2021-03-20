Жительница алтайского села дважды за день попала в ДТП

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Жительница села Сросты Егорьевского района два раза подряд попала в ДТП, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные ГИБДД.

По данным ведомства, днем 18 марта на одной из улиц села автомобиль ВАЗ-2115 ушел в занос и сбил 65-летнюю пенсионерку. В результате аварии женщина получила травмы, на место вызвали медиков.

Когда пострадавшую повезли в больницу, примерно через полтора километра водитель скорой не справился с управлением и машину опрокинуло.

Со второй попытки сельчанку благополучно доставили в медучреждение. О ее текущем состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в исторической части Барнаула произошла серьёзная авария, в которой пострадали несколько человек. Участникам аварии потребовалась медицинская помощь.