В барнаульском парке "Изумрудный" могут сделать незамерзающий пруд с уточками

Незамерзающий пруд для водоплавающих птиц может появиться в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом рассказал управляющий территорией Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

Вакаев рассказал, что на прошлой неделе побывал в Москве и зашёл в парк Горького. Там он обратил внимание на круглогодичный водоём, в котором с комфортом зимуют утки.

"Посмотрите, как интересно сделано место для зимовки уточек. Струя воды не даёт полынье замёрзнуть. Судя по количеству птиц, им здесь весьма комфортно. Посмотрим, может, получится сделать что-то подобное в "Изумрудном", – написал он.

Ранее сообщалось, что барнаульские активисты придумали, как оживить парк "Юбилейный". Привлекать горожан на территорию планируют с помощью экологических экскурсий, концертов бардов и спортивных соревнований.