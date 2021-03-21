Билл Гейтс дал совет молодёжи

Основатель Microsoft Билл Гейтс побеседовал с пользователями сайта Reddit. Один из участников обсуждения поинтересовался у бизнесмена, какой совет он бы дал девятнадцатилетнему.
"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим всё свое время – прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", – написал миллиардер.
Ранее Билл Гейтс говорил, что в ближайшие десятилетия планета столкнётся с мощным экологическим кризисом, последствия от которого окажутся гораздо страшнее вреда от пандемии коронавируса. Чтобы этого избежать, предприниматель призвал уже сейчас снижать количество выбросов парниковых газов, а также привлекать развивающиеся страны к борьбе с изменением климата.
Комментарии
Вот климату нужно внимание всего мира. Природа не подкупается и не прощает ошибок.
Фигню какую-то говорит. Российской молодёжи надо вступать в Юнармию, думать о победах и Крыме, ну и как превратить Америку в ядерный пепел. А потом внести свой вклад в существование режима, олигархов и их вождя. Пойти в армию или росгвардию и портить людям жизнь которые не исповедуют их ценности называемые "Русским миром"
Пусть Гейтс для начала остановит извержение вулкана в Исландии. Кстати, один вулкан выбрасывает парниковых газов больше, чем всё человечество.
А еще лучше задуматься не о климате, а о классовой борьбе и кризисе капитализма.
Товарищ Гейтс!? хватит уже внедрять в умы человечества чувство вины за то что они не делали!!!
Вильям Генри Гейтс-III, не выдавайте желаемое за действительное, а лучше приготовьтесь к тому что люди начинают понимать к чему вы и ваши соратники клоните!!!
По теории Константина Сивкова (и она выглядит логично, без всякой мишуры и потустороньщины) глобалисты всеми возможными способами (и Навальный в том числе) пытаются свергнуть Путина, потому что он очень несговорчивый руководитель самой большой страны Мира. Им необходимо до 2025 года объединить ядерный потенциал США и РФ, для того что бы до 2030 года внедрить всемирный Инклюзивный Капитализм (по Клаусу Швабу) под управлением трансконтинентальных корпораций (БлэкРокк например). С такой ядерной мощью: РФ + США можно принудить все страны Мира делать всё что хочешь! а если кто-то попытается противостоять, можно и превентивно бомбануть как в 45... дело в том, что окно-возможностей для этого после 2030 года закроется (т.е. их планы станут понятны всем, даже в Барнауле, пока только единицам). поэтому сегодня всё нагнетается с целью дымовой завесы и рассеивания внимания общества!!!
Тавистокский институт человеческих отношений
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