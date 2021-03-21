Билл Гейтс дал совет молодёжи

Основатель Microsoft Билл Гейтс побеседовал с пользователями сайта Reddit. Один из участников обсуждения поинтересовался у бизнесмена, какой совет он бы дал девятнадцатилетнему.

"Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим всё свое время – прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", – написал миллиардер.

Ранее Билл Гейтс говорил, что в ближайшие десятилетия планета столкнётся с мощным экологическим кризисом, последствия от которого окажутся гораздо страшнее вреда от пандемии коронавируса. Чтобы этого избежать, предприниматель призвал уже сейчас снижать количество выбросов парниковых газов, а также привлекать развивающиеся страны к борьбе с изменением климата.