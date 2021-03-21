С 1 мая в России изменятся правила купли-продажи авто с пробегом

С 1 мая 2021 года в России изменится порядок купли-продажи автомобилей с пробегом. Оформлять сделку можно будет через портал "Госуслуги".

Благодаря изменениям подписывать документы можно будет при помощи электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД. Провести сделку через "Госуслуги" смогут только физические лица при сделке с подержанным автомобилем.

"Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер", – пишут "Известия".

Ранее стало известно, что Минпромторг разработал проект, который направлен на перевод автомобилей в России на газ.