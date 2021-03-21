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В ЦБ посоветовали, как отвечать на "случайные" переводы от мошенников

, ИА "Амител"
Отправляйте их в банк
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В ЦБ рассказали о том, как защититься от "случайных" переводов от мошенников и не попасться на их удочку. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники присылают людям деньги и предлагают отправить их по другим реквизитам, но делать этого совсем нельзя. Также не стоит игнорировать их сообщения и тратить переведённые деньги.

"Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", – посоветовали банкиры.

Ранее стало известно, что новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники рассылают людям электронные письма от лица фейков "Госуслуг", надеясь на доверие людей к государственной платформе.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.03.2021 14:01
- гость -

Это еще фигня.Мошенники уже круче изобрели "честный способ отъема денег".Читал вчера - Новый вид мошенничества - вывод денег с мобильного банка без участия владельца в яндексе наберите название.

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