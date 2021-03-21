В ЦБ посоветовали, как отвечать на "случайные" переводы от мошенников

В ЦБ рассказали о том, как защититься от "случайных" переводов от мошенников и не попасться на их удочку. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники присылают людям деньги и предлагают отправить их по другим реквизитам, но делать этого совсем нельзя. Также не стоит игнорировать их сообщения и тратить переведённые деньги.

"Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", – посоветовали банкиры.

Ранее стало известно, что новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники рассылают людям электронные письма от лица фейков "Госуслуг", надеясь на доверие людей к государственной платформе.