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Экономист рассказал, как выгодно инвестировать пять тысяч рублей

, ИА "Амител"
Нужно обратить внимание на паевые инвестиционные фонды, отметил специалист
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Частным инвесторам с небольшой суммой денег следует обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идёт об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

В разговоре с ИА "Прайм" экономист уточнил, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке. При этом биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

Русецкий считает, что в ближайшем будущем паи можно будет покупать в автоматическом режиме. По его словам, это может происходить, например, после округления чека за ресторан, когда на сдачу деньги инвестируются.

Ранее финансист раскрыл момент для обмена долларов на рубли. По его словам, курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.03.2021 09:28
- гость -

&#128514;&#128514;&#128514;
Инвестировать 60 долларов и жить на пенсии безбедно!!!
Правда прожить нужно лет 500 но это мелочи.
Про проценты почему не написали?
Заработать 250 рублей в год - мечта инвестора!!!

22.03.2021 09:34
- гость -

Прохиндеи.

22.03.2021 09:48
гость

Самое надежно положить в 3 х литровую банку. А если не трудно можно до СБЕР инвестиции доехать и открыть счет, даже лучше простой , не ИИС , и купить растущую акцию .

22.03.2021 09:55
Иsтина

22.03.2021 09:48
гость

Ну только не в сбер. Там комиссии адские.

И не в Тинькоф. Мутная контора мутного Тинькова

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