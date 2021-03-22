Экономист рассказал, как выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Частным инвесторам с небольшой суммой денег следует обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идёт об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

В разговоре с ИА "Прайм" экономист уточнил, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке. При этом биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

Русецкий считает, что в ближайшем будущем паи можно будет покупать в автоматическом режиме. По его словам, это может происходить, например, после округления чека за ресторан, когда на сдачу деньги инвестируются.

Ранее финансист раскрыл момент для обмена долларов на рубли. По его словам, курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть.