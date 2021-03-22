Специальная комиссия выяснит, почему трамвай в Барнауле уехал без водителя

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное совещание с участием вице-мэров, руководителей комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса" и поручил создать комиссию по расследованию инцидента с трамваем на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.
Напомним, происшествие случилось в субботу, 20 марта. По словам очевидцев, трамвай уехал без водителя, при этом вагоновожатый и кондуктор едва не получили тяжёлые травмы, пытаясь остановить бесконтрольно двигающийся транспорт.
В итоге вагон всё же удалось остановить. Обошлось без пострадавших.
Комментарии
Почему они оба оказались вне вагона, так ничто и не обозначил
Почему на видео тётенька бежит за трамваем? Неужели в XXI веке нет способа остановить трамвай:
а) блокировкой движения без водителя;
б) дистанционно диспетчером?
Ну и как тебе такое, Илон Маск ?
22.03.2021 13:46
Виктор
Почему на видео тётенька бежит за трамваем? Неужели в XXI веке нет способа остановить трамвай:
а) блокировкой движения без водителя;
б) дистанционно диспетчером?
Трамвай-то из прошлого века
Вроде не конечная, стрелки переводить тоже нет, какая сила их вывела на улицу
Даже если они обе вышли, то трамвай быстро бы сразу не поехал. Можно было успеть заскочить. Если бы трамвай поехал без водителя с горки с молодежной то там была бы просто ракетная скорость. Рискну предположить что бригада траванулась чем то в столовке на обеде. И их прихватило на Первомайке.