Специальная комиссия выяснит, почему трамвай в Барнауле уехал без водителя

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл оперативное совещание с участием вице-мэров, руководителей комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса" и поручил создать комиссию по расследованию инцидента с трамваем на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Напомним, происшествие случилось в субботу, 20 марта. По словам очевидцев, трамвай уехал без водителя, при этом вагоновожатый и кондуктор едва не получили тяжёлые травмы, пытаясь остановить бесконтрольно двигающийся транспорт.

В итоге вагон всё же удалось остановить. Обошлось без пострадавших.