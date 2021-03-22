Глава алтайских справедливороссов раскритиковал выход Владислава Вакаева из партии

Глава регионального отделения "Справедливой России", депутат Госдумы Александр Терентьев резко отреагировал на выход из партии депутата АКЗС Владислава Вакаева.

"Глава алтайских эсеров уверен, что Вакаев возглавит на Алтае отделение партии "Новые люди",– пишет "Политсибру". – Этот шаг Терентьев оценил как работу на власть и отказ от прежних убеждений".

Лидер алтайских справедливороссов уверен, что истинной причиной разрыва стал отказ включить Вакаева в первую тройку партийного списка.

"Владислав Вакаев хотел пойти в списке партии. Но мы посмотрели рейтинги, и мой оказался выше, – рассказал Терентьев. – Александр Молотов – юрист, он понимает, как формируются законы, а Людмила Суслова была кандидатом в губернаторы и имеет хорошие отзывы, поэтому я не стал менять тройку. Я предложил Вакаеву любой одномандатный округ. Он отказался".

Напомним, 18 марта депутат АКЗС Владислав Вакаев объявил о том, что принял решение выйти из партии "Справедливая Россия".

Он признал, что в первую очередь руководствовался не слиянием трёх партий, которое назвал "непосредственным поводом", а желанием проводить "реальную работу по решению проблем".

"Причины, разумеется, лежат глубже. Кратко их можно обозначить одной фразой: разное понимание сути и смысла политики, – уточнил депутат. – Для меня политика – это не подковёрные интриги и склоки, а реальная работа по решению проблем, волнующих людей. Этим сейчас занимаюсь в парке "Изумрудный".

Вакаев поблагодарил лидера партии Сергея Миронова и председателя совета реготделения партии Александра Терентьева за "прошедшие годы конструктивной работы в партии и полученный опыт политической борьбы".

Вакаев также выразил надежду, что его выход из стана справедливороссов "станет сигналом о наличии нездоровых тенденций в региональном отделении и позволит изменить ситуацию".