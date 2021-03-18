Владислав Вакаев объявил о выходе из "Справедливой России"

Депутат АКЗС Владислав Вакаев объявил о том, что принял решение выйти из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление политик сделал в своем Telegram-канале.

"Непосредственным поводом для этого стало объединение трёх партий, – констатировал Вакаев. – Теперь это не та организация, в которую вступал и список которой возглавлял на выборах в АКЗС в 2016 году".

Вместе с тем он признал, что в первую очередь руководствовался не этим, а желанием проводить "реальную работу по решению проблем".

"Причины, разумеется, лежат глубже. Кратко их можно обозначить одной фразой: разное понимание сути и смысла политики, – уточнил депутат. – Для меня политика – это не подковёрные интриги и склоки, а реальная работа по решению проблем, волнующих людей. Этим сейчас занимаюсь в парке "Изумрудный".

Он поблагодарил лидера партии Сергея Миронова и председателя совета реготделения партии Александра Терентьева за "прошедшие годы конструктивной работы в партии и полученный опыт политической борьбы".

Вакаев также выразил надежду, что его выход из стана справедливороссов "станет сигналом о наличии нездоровых тенденций в региональном отделении и позволит изменить ситуацию".

Напомним, в январе 2021 года Сергей Миронов рассказал о готовящемся слиянии с партиями "За правду" и "Патриоты России". По его словам, объединению предшествовали длительные переговоры. Тогда же политик призвал к слиянию и другие оппозиционные партии, отдельно выделив ЛДПР и КПРФ. Обновлённую партию "Справедливая Россия – За правду" возглавил сам Миронов.

Владислав Вакаев родился 21 декабря 1975 года в Шипуново. Является одним из основателей регионального отделения партии "Справедливая Россия".

В 1997 году закончил с отличием БГПУ, а с 1999 года работал преподавателем. Автор более 60 научных статей и публикаций.

Неоднократно избирался депутатом АКЗС. В 2019 году назначен руководителем Фонда имущества Алтайского края.