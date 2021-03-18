Владислав Вакаев объявил о выходе из "Справедливой России"

Депутат АКЗС Владислав Вакаев объявил о том, что принял решение выйти из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление политик сделал в своем Telegram-канале.
"Непосредственным поводом для этого стало объединение трёх партий, – констатировал Вакаев. – Теперь это не та организация, в которую вступал и список которой возглавлял на выборах в АКЗС в 2016 году".
Вместе с тем он признал, что в первую очередь руководствовался не этим, а желанием проводить "реальную работу по решению проблем".
"Причины, разумеется, лежат глубже. Кратко их можно обозначить одной фразой: разное понимание сути и смысла политики, – уточнил депутат. – Для меня политика – это не подковёрные интриги и склоки, а реальная работа по решению проблем, волнующих людей. Этим сейчас занимаюсь в парке "Изумрудный".
Он поблагодарил лидера партии Сергея Миронова и председателя совета реготделения партии Александра Терентьева за "прошедшие годы конструктивной работы в партии и полученный опыт политической борьбы".
Вакаев также выразил надежду, что его выход из стана справедливороссов "станет сигналом о наличии нездоровых тенденций в региональном отделении и позволит изменить ситуацию".
Напомним, в январе 2021 года Сергей Миронов рассказал о готовящемся слиянии с партиями "За правду" и "Патриоты России". По его словам, объединению предшествовали длительные переговоры. Тогда же политик призвал к слиянию и другие оппозиционные партии, отдельно выделив ЛДПР и КПРФ. Обновлённую партию "Справедливая Россия – За правду" возглавил сам Миронов.
Владислав Вакаев родился 21 декабря 1975 года в Шипуново. Является одним из основателей регионального отделения партии "Справедливая Россия".
В 1997 году закончил с отличием БГПУ, а с 1999 года работал преподавателем. Автор более 60 научных статей и публикаций.
Неоднократно избирался депутатом АКЗС. В 2019 году назначен руководителем Фонда имущества Алтайского края.
Комментарии
Только в ЕР.
c серегой зверевым не по пути...
поводом для этого стало объединение трёх партий
Ему наверное партия "За правду" не нравится. Ее Прилепин возглавляет, который "Обитель" написал и на Донбассе воевал. Прилепину бандеровцы смертный приговор вынесли, а Вакаеву это не нравится. Вдруг бандеровцы и ему приговор вынесут, ему это надо
Только в ЕР.
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Нет. Микропартия созданная для того чтобы отбирать протестный электорат от КПРФ.
13:26
гость
Ее Прилепин возглавляет, который "Обитель" написал и на Донбассе воевал
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Прилепин - военный преступник, его ждёт суд.
Еще в партии "За правду" Сергей Михеев, человек верующий, трое детей, он либералов во власти сильно ругает, Вакаеву это тоже наверное не нравится
"Лорд Вако", хотя не дотягивает, скорее "Вака-Вака".
18.03.2021 13:33
- гость -
Ее Прилепин возглавляет, который "Обитель" написал и на Донбассе воевал
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Прилепин - военный преступник, его ждёт суд.
Из незалежной вещаете?))
18.03.2021 13:33
- гость -
Прилепин - военный преступник, его ждёт суд
Не факт, возможно суд ждет пробандеровских тварей
18.03.2021 13:33
- гость -
Прилепин - военный преступник, его ждёт суд
Ну я и написал, ему бандеровцы вынесли смертный приговор
13:36
- гость -
Из незалежной вещаете?))
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У вас хохлянка, сэр! Поедешь со мной, в мае-июне, торговать чистой водой в Крым? Рублей за 15 литр, думаю будет отлетать.
А мне думается, что депутат, пришедший по партийному списку, при выходе из партии должен сдавать депутатский мандат.
А мне думается, что депутат, пришедший по партийному списку, при выходе из партии должен сдавать депутатский мандат
Логично
18.03.2021 13:36
- гость -
Господа, не нужно вступать в дискуссию с хохло-чухонскими троллями, их нужно просто игнорировать, как навозных мух.
18.03.2021 13:50
- гость -
Поедешь со мной, в мае-июне, торговать чистой водой в Крым? Рублей за 15 литр, думаю будет отлетать
Так это ты воду в Крым перекрывал? Тогда не советую туда ехать, можешь лет на 10 задержатся
Господа, не нужно вступать в дискуссию с хохло-чухонскими троллями, их нужно просто игнорировать, как навозных мух
Если их не берут за пропаганду нарушения территориальной целостности России, значит они не хохло-чухонцы, просто дибилы
14:07
гость
Так это ты воду в Крым перекрывал? Тогда не советую туда ехать, можешь лет на 10 задержатся
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Как я из Барнаула мог её перекрыть нашему российскому Крыму? Я по-вашему Аксёнов?
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен обращаться к украинским властям с просьбой возобновить поставки пресной воды на полуостров. По его словам, кроме президента страны Владимира Зеленского принять решение о подаче воды не может в Киеве никто. Однако Аксенов уверен, что крымчане проживут и без «водных подачек» со стороны Украины.
Я наоборот хочу помочь соотечественниками и нашим же туристам. Разве это плохо?
14:09
гость
Если их не берут за пропаганду нарушения территориальной целостности России, значит они не хохло-чухонцы, просто дибилы
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Где же я такое пропагандировал? Я ещё до 2014, считал Крым нашим, российским! Крым - это Россия! Я просто хочу помочь нашим полуостровным россиянам. Я хочу доставить им воду и не бесплатно естественно! Может быть вы хотите доставить её бесплатно?