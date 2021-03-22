9,2 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 284 – до 4 466 153 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1586 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+865) и Московской области (+646). Алтайский край (+109) на 22 марта занимает 20-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 077 185 человек, в том числе 7 790 – за последние сутки.

Скончался ещё 361 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 95 391 летальный случай.

С начала пандемии в России провели 117,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 274 тысячи тестов сделали за последние сутки.