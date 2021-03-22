Ещё 14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

14 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2595.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 109 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 188 человек. Выздоровел 41 231 человек (+65 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 29, Рубцовск – 18, Бийск – 9, Локтевский район – 8, Алейск – 7, Бийский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Ключевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Краснощёковский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Кулундинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 302 пациента, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 615 коек.