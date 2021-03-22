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"Мы не в лучшем положении". Мясников предупредил о вспышке смертельной болезни

, ИА "Амител"
По словам телеврача, даже лекарства могут оказаться неэффективными
Фото: msn.com

Фото: msn.com

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что России грозит всплеск заболеваемости туберкулёзом. По его словам, из-за ситуации с пандемией коронавируса люди не проходили обследования, и уже сейчас ситуация в РФ хуже, чем в других странах.

"Нас ждёт волна – это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших (туберкулёзом, – прим. ред.), тогда как во многих странах около 10", – рассказал Мясников в беседе с ura.ru.

Медик добавил, что ситуация осложняется тем, что лекарства не всегда могут помочь в борьбе с заболеванием, так как инфекция обладает большой резистентностью к антибиотикам.

Фтизиатр Наталья Скрынник, в свою очередь, заметила, что если выявляемость больных упала, то позднее они всё равно будут обнаруживаться, но уже на поздней стадии. До этого же времени они будут заражать других. Кроме того, перенесённый коронавирус также может негативно повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулёза.

Ранее Александр Мясников назвал способ пережить нынешнюю весну. Доктор посоветовал обратить внимание на здоровый образ жизни, не переедать и больше двигаться. Кроме того, Мясников порекомендовал не "делать гадости" другим людям.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.03.2021 16:46
- гость -

ВОЗ еще в том году говорила, что из за локдаунов поликлиник смертей от туберкулеза будет в два раза больше.

22.03.2021 17:03
- гость -

Этого человека с фобиями нужно гнать с ТВ,

22.03.2021 17:06
- гость -

Мясников уже запарил, может хватит его слушать. Вторая Малышева из него уже получилась...

22.03.2021 17:18
Горожанин

ААААААААааааааа!!!!!! что делааааааааать???!!! то нам

22.03.2021 17:20
- гость -

За что его гнать-то ? Он Профессионал с большой буквы, и в отличие от вас, офисного планктона. И объездил как врач много стран, много где оказывая реальную помощь людям. Много сделал хорошего и в Союзе и в России.
И тут он абсолютно прав, как бы вы не верещали, офисные бесполезные крысы...

22.03.2021 17:30
barnaulets_yandex

Когда этот Профессионал с большой буквы работать-то успевает? Если он с экранов и из СМИ не вылезает.

22.03.2021 17:45
- гость -

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